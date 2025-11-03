Ništa od primirja: Udari u Gazi ne prestaju

Pozvao je posrednike da izvrše pritisak na Izrael “kako bi zaustavio ta kršenja, koja uključuju ubijanje, nastavak opsade, ograničavanje pomoći i nastavak zatvaranja prijelaza Rafah”, izvještava saudijski list Asharq al-Awsat.
Palestinska agencija WAFA izvijestila je danas da izraelske snage nastavljaju kršiti sporazum o prekidu vatre, napominjući da je izraelsko topničko granatiranje ciljalo školu Al-Hansa i njezinu okolicu u gradu Abbasan al-Kabir, istočno od Khan Yunisa , kao i plažu u blizini izbjegličkog kampa Nuseirat u središnjem dijelu Pojasa Gaze .
Palestinsko-američki poslovni čovjek Bishara Bahbah, koji je pomogao u posredovanju u postizanju primirja u Gazi s Hamasom , rekao je saudijskim novinama da je Hamas počeo prihvaćati ideju predaje svog teškog naoružanja kao dio sporazuma.
Kako je naveo, Washington je također počeo pokazivati spremnost prihvatiti ideju da Hamas preda samo svoje teško naoružanje, kao dio šireg koncepta razoružavanja skupine koji se pojavljuje u planu Bijele kuće za okončanje rata u Gazi.
Rekao je da je razgovarao s visokim američkim dužnosnicima koji su rekli da postoji mogućnost da će Hamasu biti dopušteno držanje lakog oružja “za samoobranu”. Hamas je u prošlosti više puta jasno dao do znanja da se neće razoružavati, osim u kontekstu uspostave palestinske države.