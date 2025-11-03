Ništa od primirja: Udari u Gazi ne prestaju

Pozvao je posrednike da izvrše pritisak na Izrael “kako bi zaustavio ta kršenja, koja uključuju ubijanje, nastavak opsade, ograničavanje pomoći i nastavak zatvaranja prijelaza Rafah”, izvještava saudijski list Asharq al-Awsat.

Palestinska agencija WAFA izvijestila je danas da izraelske snage nastavljaju kršiti sporazum o prekidu vatre, napominjući da je izraelsko topničko granatiranje ciljalo školu Al-Hansa i njezinu okolicu u gradu Abbasan al-Kabir, istočno od Khan Yunisa , kao i plažu u blizini izbjegličkog kampa Nuseirat u središnjem dijelu Pojasa Gaze .

Palestinsko-američki poslovni čovjek Bishara Bahbah, koji je pomogao u posredovanju u postizanju primirja u Gazi s Hamasom , rekao je saudijskim novinama da je Hamas počeo prihvaćati ideju predaje svog teškog naoružanja kao dio sporazuma.

Kako je naveo, Washington je također počeo pokazivati ​​spremnost prihvatiti ideju da Hamas preda samo svoje teško naoružanje, kao dio šireg koncepta razoružavanja skupine koji se pojavljuje u planu Bijele kuće za okončanje rata u Gazi.

Rekao je da je razgovarao s visokim američkim dužnosnicima koji su rekli da postoji mogućnost da će Hamasu biti dopušteno držanje lakog oružja “za samoobranu”. Hamas je u prošlosti više puta jasno dao do znanja da se neće razoružavati, osim u kontekstu uspostave palestinske države.

