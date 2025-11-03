Anketa CNN-a: Tramp na najnižem rejtingu ikad, demokrate preuzimaju prednost

Trumpova podrška iznosi 37 odsto, što je najniži rezultat u njegovom drugom mandatu u CNN-ovim anketama i približno jednako njegovom rejtingu od 36 odsto u istom periodu prvog mandata.

Njegov negativni rejting, od 63 odsto, najviši je do sada — jedan poen iznad prethodnog maksimuma iz januara 2021, kada je napuštao Bijelu kuću.

Ključni nalazi ankete:

Trumpov rejting opada

Demokrate vode u ranim anketama za međuizbore

Demokrate su motivisanije za glasanje

Visoko nezadovoljstvo javnosti potezima Trumpa

Amerikanci zabrinuti za stanje demokratije

Demokrate uživaju prednost

Prosjek istraživanja CNN-a, koji pokazuje nešto višu podršku od 41 odsto, prati isti trend od januara. Od ljeta, podrška

predsjedniku pala je među svim partijskim i demografskim grupama.

Uoči izbora naredne godine, demokrate trenutno imaju ranu prednost: 47 odsto registrovanih birača kaže da bi danas glasalo za demokratu u svom okrugu, dok 42 odsto preferira republikanca. Više birača (42 odsto) kaže da nikada ne bi podržalo republikanca, nego što to isto kažu za demokrate (35 odsto). Njih 41 odsto navodi da bi svojim glasom poslali poruku protiv Trumpa, gotovo dvostruko više od onih (21 odsto) koji bi glasali da mu izraze podršku. Nezavisni birači se takođe više priklanjaju demokratama (44 odsto prema 31 odsto za republikance, dok 19 odsto još ne bi izabralo ni jedne).

Motivisanost za izbore veća kod demokrata

Demokrate i nezavisni birači koji im naginju daleko su motivisaniji za izlazak na glasanje (67 odsto) od republikanski orijentisanih birača (46 odsto). Među njima, oni koji stanje demokratije smatraju najvažnijim pitanjem najmotivisaniji su — čak 82 odsto kaže da su veoma motivisani, naspram 57 odsto onih koji za glavni problem navode ekonomiju.

Iako demokrate i dalje imaju unutrašnje nesuglasice, anketa sugeriše da to ne vodi većim prelivanjima glasova. Samo 65 odsto demokratski orijentisanih birača ima pozitivan stav o sopstvenoj stranci (naspram 80 odsto republikanaca prema GOP-u), ali čak i među onima koji negativno gledaju na stranku, 93 odsto bi glasalo za demokratskog kandidata, a 71 odsto kaže da su veoma motivisani.

Ukupno, demokrate imaju 12 poena prednosti među biračima koji kažu da su veoma ili izrazito motivisani da izađu na izbore.

Amerikanci nezadovoljni kursom kojim ide zemlja

Većina Amerikanaca nezadovoljna je stanjem u zemlji (68 odsto) i ekonomijom (72 odsto smatra da je u lošem stanju, a 47 odsto vidi ekonomiju i troškove života kao glavni problem). Oko 61 odsto smatra da su Trumpove politike pogoršale ekonomske prilike.

Oko 80 odsto ispitanih vidi vladino zatvaranje kao krizu (31 odsto) ili ozbiljan problem (50 odsto), a 61 odsto ne odobrava način na koji se Trump nosi s tim. Gotovo isti procenat ne odobrava ni postupke lidera Kongresa iz obje stranke (58 odsto). Sveukupno, oko 90 odsto Amerikanaca ne odobrava barem jednog od aktera u vezi s blokadom vlade.

Većina takođe negativno ocjenjuje Trumpov rad na drugim pitanjima: 56 odsto smatra da je njegova spoljna politika oslabila međunarodni položaj SAD, a 57 odsto da je otišao predaleko u deportacijama imigranata bez dozvole.

Demokratija najvažnije pitanje

Oko četvrtine Amerikanaca (26 odsto) vidi stanje demokratije kao najvažnije pitanje, a među demokratama i njima sklonim nezavisnima to je prioritet (45 odsto, dok 38 odsto navodi ekonomiju i troškove života),pišu Vijesti

Rastuća većina (61 odsto, što je porast od 9 poena od februara) smatra da je Trump zloupotrijebio moć predsjedništva. Na njegovo rušenje Istočnog krila Bijele kuće negativno reaguje 54 odsto ispitanih, dok je samo 10 odsto zadovoljno tom odlukom; 36 odsto kaže da im to nije naročito važno.

Na demokratskoj strani mišljenja su podijeljenija — 40 odsto Amerikanaca, a čak 69 odsto među demokratama i njihovim pristalicama, smatra da demokrate u Kongresu ne čine dovoljno da se suprotstave Trumpu.

