Balkanci u panici, kako podići novac iz banke? Razvila se rasprava: Morao sam dostaviti majčine nalaze iz bolnice

Na popularnoj Facebook stranici ‘Balkanci u Njemačkoj‘ ovih se dana razvila žustra rasprava nakon što je jedan član ispričao neugodno iskustvo prilikom podizanja novca iz banke.

– Otišao sam u banku da podignem 8 thiljada eura, treba mi da kupim auto, znači moje pare na računu, nisam nikome dužan i žena na šalteru me gleda i pita me što mi treba toliko para? – napisao je korisnik.

Prema njegovu navodu, zaposlenici banke nisu mu odmah omogućili isplatu nego su pozvali nadređenu i tražili da potpiše dokument kojim potvrđuje da je svjestan rizika od prijevare.

– Kakve prijevare ženo mila, pa to su moje pare, na kraju mi zakazali sastanak s nekim njihovim financijskim savjetnikom da pričamo o mojim planovima – napisao je.

Njegova objava izazvala je brojne komentare. Dok su neki korisnici podijelili slična iskustva i izrazili nezadovoljstvo zbog, kako kažu, “pretjerane kontrole“, drugi su pokušali objasniti da takve procedure nisu ništa neobično.

– Ljudi, dolazi sve veća kontrola, nema slobode, to što vi smatrate slobodom je samo privid i vaša iluzija. Zar ste slijepi pored zdravih očiju – napisao je u komentarima jedan od članova grupe, dok je drugi prepričao slično iskustvo.

– Meni se dogodilo da sam došao i tražio 6 hiljada eura. Rekli su mi da je to puno novca i da trebam zakazati termin – napisao je.

Treći je pokušao objasniti kako funkcionira bankarski sustav.

– Nisu to tvoje pare, kad ih uplatiš u banku, više nisu tvoje. Čitaj mala slova na ugovoru banke. Zato ljudi drže kući keš u sefu jer tu ga imaš, a banka može ujutro proglasiti bankrot i onda ćeš čekati mjesecima da ih dobiješ – zaključio je.

U hrvatskim bankama postalo je uobičajeno da se veće uplate i isplate pažljivo provjeravaju, u skladu sa Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Svaka gotovinska transakcija iznad 10.000 eura, ali i one manje ako djeluju sumnjivo, može biti predmet dodatnih provjera i upita o porijeklu novca. Iako takve mjere mnogim građanima djeluju pretjerano, riječ je o standardnoj praksi usklađenoj s propisima Evropske unije.

Facebook komentari