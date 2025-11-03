PODMORNICA koja nosi PUTINOVO “oružje sudnjeg dana” je PORINUTA

“Posejdon” , kako je objasnio ruski predsjednik Vladimir Putin , namijenjen je izvođenju nuklearnih napada diljem svijeta.

Dok nuklearne napetosti polako rastu, “Habarovsk” je najnoviji u nizu ruskih projekata kroz koje Moskva demonstrira svoju nuklearnu moć.

Rusya nükleer denizaltısını denize indirdi!

📌Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya'nın Habarovsk adlı yeni nükleer denizaltısını Severodvinsk kentinde denize indirdiğini bildirdi.

Uz torpeda “Posejdon”, Vladimir Putin je nedavno predstavio krstareću raketu “Burevestnik” , a još ranije raketu “Orešnik” , koja može nositi nuklearne bojeve glave i dosegnuti bilo koji veći grad u Europi.

Američki predsjednik Donald Trump odgovorio je na Putinove sve agresivnije prijetnje najavom da bi Sjedinjene Države mogle ponovno pokrenuti testiranja nuklearnog oružja , iako nije precizirao misli li na stvarne nuklearne eksplozije ili na testiranje projektila sposobnih za nuklearno oružje.

Posebno dizajnirana podmornica

Nova podmornica porinuta je ovog tjedna u brodogradilištu Sevmaš u Severodvinsku, u Arhangelskoj oblasti na Bijelom moru.

Ceremonija nije izravno emitirana, ali su je potvrdili državni mediji, a kasnije su o njoj izvijestili i neovisni, uključujući bjeloruski portal NEXTA.

Prema ruskom Ministarstvu obrane, “Khabarovsk” je prva podmornica posebno dizajnirana za nošenje sustava “Posejdon”, za koji NATO ima oznaku “Kanyon”.

Brod navodno može nositi do dvanaest torpeda, oružje s nuklearnim reaktorom, kao i teoretski neograničen domet, što je Putin opisao kao “nezaustavljivo”.

Analitičari vjeruju da bi torpedo mogao nositi višemegatonsku bojevu glavu, sposobnu izazvati tsunamije ili kontaminirati ogromna obalna područja.

Pentagon je prethodno sustav nazvao “strateškim sredstvom za isporuku nuklearnog oružja” i “novom klasom prijetnje”.

“Posejdon” je prvi put spomenut 2018. godine, kada ga je Putin predstavio kao dio arsenala “nepobjedivog” ruskog oružja.

Zatim je otkrio i novu klasu hipersoničnih projektila koji, prema Kremlju, mogu zaobići svaku postojeću proturaketnu obranu.

