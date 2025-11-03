Prekosutra će cijeli svijet gledati u nebo i to tačno u ovo vrijeme! Stiže spektakularni fenomen koji skoro nije viđen!

Pun mjesec koji će se pojaviti na nebu 5. novembra biće najveći ove godine – i ne samo to. Takozvani “supermjesec” biće ujedno i najveći i najsjajniji od 2019., piše espreso.

Ovo je drugi od četiri supermeseca zaredom na kraju 2025. i početku 2026 godine (3. januara).

Mjesec će postati pun u sredu, 5. novembra, ali će izgledati da sija punim sjajem i noć prije i poslije.

Kada posmatrati supermjesec

Pun mjesec uvijek izgleda najbolje kad se prvi put pojavi iznad istočnog horizonta za vrijeme sumraka. Prizor je najljepši kad mjesec izlazi nedugo nakon zalaska sunca, što će sada biti u Sjevernoj Americi, kad će se pojaviti oko 30 minuta nakon što sunce zađe.

Mjesec će izaći na nebo oko 15.55 GMT 5. novembra, što je 16.55 po našem vremenu.

Šta je supermjesec

Supermjesec može da izgleda 14 posto veće i 30 posto sjajnije od drugih, “običnih” punih mjeseca. Ovaj 5. novembra biće Zemlji najbliži pun mjesec u 2025, pa će biti najsjajniji i izgledaće najveći na oko, oko 10 posto u ovom slučaju.

Supermesec se definiše kao onaj koji je 10 posto bliže Zemlji od prosečne distance. Prosječna udaljenost Mjeseca od Zemlje je 384.472 kilometara, a sa razdaljine od 356.980 km biće najbliži ove godine – pa time i najveći i najsjajniji, navodi “Forbs”.

Takođe će biti najbliži od punog mjeseca 19. februara 2019, koji je bio udaljen 356.761 km.

Optička iluzija – koju uzrokuju ljudski mozak, drveće, zgrade i planine oko mjeseca – nekako naglašava njegovu veličinu u ljudskom umu. Prema američkoj svemirskoj agenciji NASA, nema zadovoljavajućeg naučnog objašnjenja zašto tačno vidimo mjesec kao veći kad se pojavi blizu horizonta.

Sljedeći supermjesec početkom decembra

Novembarski supermjesec je jedanaesti od 12 u 2025. Imali smo i dva potpuna pomračenja “krvavog meseca” (13/14. marta i 7/8. septembra).

Sljedeći pun mjesec, posljednji ove godine, biće drugi najveći supermjesec iza ovog u novembru.

On će obasjati nebo 4. decembra 2025.

A krajem naredne, 2026. godine, još jedan supermesec biće još bliže Zemlji od ovog 5. novembra. Prema “Forbsu”, tzv. “božićni supermesec” koji će osvetili nebo na katolički Božić 24. decembra, biće udaljen od Zemlje 356.649 km, piše blic.

