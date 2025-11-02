“Spremni smo da posredujemo”

Također je naglasio da je Turska i dalje spremna osigurati sve potrebne uvjete za nastavak dijaloga s ciljem postizanja trajnog mira.

Fidan je na Svjetskom forumu TRT-a, kako izvještava list Yeni Şafak, naglasio da je Turska spremna organizirati summit na najvišoj razini u Istanbulu, uz sudjelovanje ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i ruskog predsjednika Vladimira Putina .

Podsjetio je da Turska održava konstruktivne odnose s objema stranama, što je, kako je rekao, prethodno omogućilo pokretanje istanbulskog mirovnog procesa.

„Uspješno smo doprinijeli njihovom povratku za pregovarački stol kroz Istanbulski proces“, rekao je Fidan, dodajući da su održana tri kruga pregovora i provedene razmjene zatvorenika.

Turski ministar vanjskih poslova naglasio je da je Ankara i dalje spremna osigurati sve potrebne uvjete za nastavak dijaloga između Kijeva i Moskve s ciljem postizanja trajnog mira.

Treći krug pregovora između Ukrajine i Rusije održan je 23. srpnja 2025. u Istanbulu.

Ukrajinsku delegaciju predvodio je tajnik ukrajinskog Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu Rustem Umerov, dok je rusku delegaciju predvodio pomoćnik predsjednika Rusije Vladimir Medinski, podsjeća ukrajinski javni servis Suspilne. Razgovori su trajali manje od sat vremena, a ključne teme bile su razmjena zarobljenika, povratak djece odvedene u Rusiju i priprema sastanka čelnika.

Drugi krug pregovora održan je 2. lipnja 2025., također u Istanbulu, i trajao je nešto više od sat vremena.

Nakon sastanka, Umerov je izjavio da su se strane dogovorile o razmjeni zarobljenika i repatrijaciji tijela poginulih vojnika, dok je ruska strana podnijela “memorandum” sa svojim prijedlozima za prekid vatre.

Prvi krug razgovora održan je 16. svibnja 2025., a tada su delegacije postigle dogovor o razmjeni po tisuću zarobljenika te najavile nastavak pregovora.

