Irak i Turska potpisali sporazum

Ured iračkog premijera Mohammada Shie Al Sudanija objavio je da su dvije zemlje potpisale sporazum o provedbi mehanizma za suradnju u upravljanju vodama, koji je dogovoren prošle godine, izvijestio je Reuters.

U izjavi, kako dodaje Reuters, nisu navedeni detalji o tim mehanizmima.

Iračka vlada će osnovati odbor za infrastrukturne projekte u upravljanju vodama i pozvati turske tvrtke da dostave svoje ponude za njih, a projekti će se financirati prihodima od prodaje iračke nafte Turskoj, dodao je turski dužnosnik.

U prvoj fazi sporazuma očekuje se realizacija tri brane, kao i tri projekta vezana uz melioraciju zemljišta, rekao je irački dužnosnik iz odjela za upravljanje vodama.

Početni okvirni sporazum postignut je u travnju 2024. tijekom posjeta turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana Bagdadu, što je označilo novu fazu poboljšanih odnosa između dviju susjednih zemalja nakon nekoliko godina napetosti, podsjeća Reuters.

Oskudni vodni resursi Iraka dugo su bili sporno pitanje između dviju zemalja, pri čemu oko 70 posto iračkih vodnih resursa dolazi iz susjednih zemalja, posebno preko rijeka Tigris i Eufrat koje teku kroz Tursku.

Facebook komentari