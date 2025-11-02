Saudijska Arabija želi postati jedan od svjetskih lidera AI

Glavni adut u tom pohodu je Humain, domaća kompanija u vlasništvu državnog fonda teškog gotovo bilijun dolara, koja razvija cjelovit ekosistem podatkovnih centara, usluga u oblaku i velikih jezičkih modela, piše CNN.

Projekt Humain predstavio je prijestolonasljednik Mohammad bin Salman još u maju, a ove sedmice, na godišnjoj Inicijativi za buduća ulaganja u Rijadu, razmjeri i finansijska moć iza njega postali su mnogo jasniji.

Izvršni direktor Humaina, Tareq Amin, ima cilj pretvoriti Saudijsku Arabiju u treće najveće tržište umjetne inteligencije na svijetu, odmah iza Sjedinjenih Američkih Država i Kine. Iako se radi o odvažnoj ambiciji za novog igrača u industriji, Amin tvrdi da ključna prednost Kraljevstva leži u obilnim i jeftinim izvorima energije, ključnim za napajanje podatkovnih centara koji troše ogromne količine energije.

“Imamo prednost u Saudijskoj Arabiji”, izjavio je za CNN. “Pogledajte nevjerovatnu energetsku mrežu ove zemlje koja ne zahtijeva od kompanije poput Humaina da gradi trafostanice i osigurava energiju za podatkovni centar. To znači da sam uštedio 18 mjeseci vremena.”

Humain planira do 2034. godine izgraditi podatkovne centre ukupne snage šest gigavata širom zemlje, a na popisu ključnih partnera nalaze se tehnološki divovi poput Nvidije, AMD-a, Amazon Web Servicesa, Qualcomma i Cisca.

Prošlog utorka kompanija je objavila i ugovor vrijedan 3 milijarde dolara s private equity gigantom Blackstoneom za izgradnju podatkovnih centara u Kraljevstvu.

Ujedno je predstavljen i Humain One, operativni sistem pokretan umjetnom inteligencijom, gdje korisnici zadatke zadaju glasom ili tekstom, umjesto tradicionalnog klikanja na ikone kao u sistemima Windows ili iOS. Humain već interno koristi AI za upravljanje većinom svojih odjela – od ljudskih resursa i finansija do pravnih poslova i IT-a. Amin ističe kako u njegovom odjelu za obračun plata sada radi samo jedan zaposlenik, dok ostatak posla obavljaju AI agenti.

Ovaj snažan zaokret prema umjetnoj inteligenciji događa se u trenutku dok Kraljevstvo ulazi u završnu fazu svog plana ekonomske transformacije “Vizija 2030”. Suočeni s izazovima poput pada cijena nafte i kašnjenja u mega-projektima kao što je Neom, AI inicijativa dobija novi značaj kao pokretač rasta najveće ekonomije arapskog svijeta.

Saudijska Arabija se također suočava s konkurencijom iz susjednih Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji imaju vlastitu AI kompaniju G42. UAE je nedavno osigurao značajan ugovor s Trumpovom administracijom za izgradnju projekta “Stargate UAE”, ogromnog podatkovnog centra vrijednog 500 milijardi dolara, koji se uz pomoć OpenAI-ja, Oraclea, Nvidije i Cisca predstavlja kao najveći izvan SAD-a,pišu Vijesti

Na pitanje ima li mjesta za dva regionalna teškaša, Amin je odgovorio kako podržava demokratizaciju umjetne inteligencije, istovremeno naglašavajući snagu Humainovog pristupa.

“Dobro je za čovječanstvo da znanje – posebno ono vezano uz umjetnu inteligenciju – nije centralizirano na jednoj lokaciji. Dakle, dobro je ono što se događa u UAE. Veoma je dobro ono što se događa u Saudijskoj Arabiji”, rekao je. “Reći ću vam šta smo mi odlučili učiniti, a to je veoma drugačije… Humain nije holding kompanija. Mi smo operativna kompanija.”

