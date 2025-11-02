Harrison Ford bez dlake na jeziku: Trump je najveći zločinac u historiji

Uoči dodjele nagrade za vodstvo u očuvanju okoliša u Field Museumu u Chicagu, Harrison Ford je u intervjuu iznio niz oštrih riječi na račun Donalda Trumpa i njegove politike prema klimatskim pitanjima.

‘Trump nema politike, ima samo hir. To me užasno plaši. Neznanje, oholost, laži, prevara… On zna bolje, ali je oruđe postojećeg poretka i zarađuje dok svijet propada. Ne mogu se sjetiti većeg zločinca u historiji’, izjavio je 82-godišnji glumac, prenosi tportal.hr.

Trump je prošlog mjeseca u govoru pred Ujedinjenim narodima klimatske promjene nazvao ‘najvećom prevarom u historiji’, dodavši da će ‘svaka zemlja koja ne napusti tu zelenu prevaru propasti’. Njegova administracija tokom mandata sistemski je ukidala propise o čistom zraku, obustavila projekte obnovljive energije, poticala na bušenje novih naftnih polja te zabranjivala spominjanje pojmova ‘klimatske promjene’ i ‘emisije’ u vladinim dokumentima.

Ford, koji je već desetljećima aktivan u ekološkim inicijativama, istakao je da ga takva politika ne iznenađuje: ‘O ovome govorim već 30 godina. Sve što smo predvidjeli o klimatskim promjenama – dogodilo se. Zašto to ljudima nije dovoljno da promijene ponašanje? Zbog ukorijenjenog statusa quo.’

Uprkos svemu, glumac zadržava dozu optimizma: ‘Vjerujem da još imamo vremena da promijenimo ponašanje, razvijemo nove tehnologije i provedemo održive politike. Ljudi su nevjerovatno prilagodljivi i domišljati. Kad se usredotočimo na problem, najčešće ga uspijemo riješiti.’

Ford nije prvi put kritikovao Trumpa. Još 2024. otvoreno je podržao tadašnju demokratsku kandidatkinju Kamalu Harris na predsjedničkim izborima. U video poruci objavljenoj na X-u poručio je: ‘Kamala Harris će štititi vaše pravo da se s njom ne slažete, ali će raditi za sve Amerikance. Drugi tip traži slijepu odanost i govori o osveti. Imam jedan glas kao i svi drugi, i iskoristit ću ga da idemo naprijed,piše Vijesti

Na kraju je dodao: ‘Trump je četiri godine proveo okrećući nas jedne protiv drugih i ulagujući se diktatorima. To nije Amerika kakvu poznajem. Ne moramo je ponovo učiniti velikom – već jesmo, ali moramo ponovo naučiti raditi zajedno.’

Facebook komentari