Šokantne informacije: Hezbolah i dalje posjeduje hiljade raketa

„Trude se, ali su dinosauri“, rekao je Barak , misleći na napore libanonskih čelnika da razoružaju Hezbollah , koji podržava Iran, izvještava Times of Israel.

Govoreći o vezama između Izraela i Libanona , Barak je na marginama sigurnosne konferencije u Bahreinu rekao da je Izrael “spreman sklopiti granične sporazume sa svim svojim susjedima i da duguje uslugu Americi”, navodeći američke napade na iranski nuklearni program, za koje je procijenio da su doveli do “nevjerojatne preobrazbe regije”.

Barak, koji je ujedno i američki veleposlanik u Turskoj, rekao je da bi, unatoč neprijateljskim odnosima između Ankare i Tel Aviva, dvije zemlje uskoro mogle postići trgovinski sporazum.

„ Turska i Izrael neće ratovati jedni protiv drugih. Dobit ćete usklađenost od Kaspijskog do Sredozemnog mora“, istaknuo je Barak. Također je izjavio da se očekuje posjet sirijskog predsjednika Ahmeda al-Share Washingtonu, kao i da se nada da će se tijekom posjeta Sirija pridružiti koaliciji koju predvode SAD kako bi porazili Islamsku državu.

Prema njegovim riječima, „od pada Osmanskog Carstva, sve što je Zapad učinio (na Bliskom istoku) bila je pogreška.“ „Ono što funkcionira su dobrohotne monarhije“, rekao je Tom Barak.

