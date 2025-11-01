Uragan “Melisa” odnio oko 50 života

Uragan je u utorak pogodio Jamajku ogromnom snagom kao oluja pete kategorije, a stanovnici još procjenjuju štetu.

Najteže je pogođeno mjesto Blek River, gdje je uništeno oko 90 odsto objekata. Stanovnici kažu da su ostali sami i da se bore za preživljavanje, prenosi Bi-Bi-Si.

Više od 60 odsto Jamajke ostalo je bez struje, a gotovo polovina vodovodnih sistema ne funkcioniše.

Pomoć iz inostranstva počela je da stiže na glavni aerodrom u Kingstonu, ali manji regionalni aerodromi u oblastima gdje je humanitarna pomoć najpotrebnija i dalje su samo djelimično operativni.

Ova oluja bila je jedna najsnažnijih ikada zabilježenih.

Prema studiji Imperijal koledža u Londonu, vjerovatnoća za ovakve nepogode povećana je četiri puta zbog klimatskih promjena izazvanih ljudskim djelovanjem.

