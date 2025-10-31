Ukrajina zadala ozbiljan udarac Rusiji! Pogodili su ključnu vojnu infrastrukturu

Ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) izvela je napad na ključni ruski vojni naftovod u Moskovskoj oblasti.

Time je onesposobila važnu opskrbnu rutu koju koristi ruska vojska, priopćila je ta agencija, piše Kyiv Independent.

HUR navodi da je napad, koji se dogodio 31. listopada bio usmjeren na naftovod Koltsevoj (Prsten), 400 kilometara dugu transportnu mrežu koja ruskim oružanim snagama dostavlja benzin, dizel i avionsko gorivo iz rafinerija u Rjazanju, Nižnjem Novgorodu i Moskvi.

Prema izvješću, operacija je istodobno uništila sve tri glavne cijevi sustava u blizini okruga Ramenski, jugoistočno od Moskve. Unatoč zaštiti protudronovskim mrežama i naoružanom osiguranju na lokaciji, infrastruktura naftovoda uspješno je izbačena iz pogona, navodi HUR.

“Naftovod ‘Prsten’ mogao je godišnje prevoziti do tri milijuna tona avionskog goriva, kao i milijune tona dizela i benzina”, stoji u priopćenju HUR-a, koji napad opisuje kao ozbiljan udarac ruskoj vojnoj logistici i gospodarstvu u Moskovskoj oblasti.

Iz HUR-a ističu da su ovakvi koordinirani napadi dio šire ukrajinske kampanje usmjerene na razaranje ruske vojne infrastrukture i slabljenje njezinih borbenih sposobnosti.

