Izrael: Hamas nam je predao posmrtne ostatke koji ne pripadaju taocima

Izraelska vlada nije odmah komentirala izvješća. Međunarodni odbor Crvenog križa priopćio je sinoć da je omogućio prijevoz posmrtnih ostataka triju osoba iz Pojasa Gaze izraelskim vlastima radi identifikacije.

Za razliku od ranijih postupanja, Hamas sada nije objavio da predaje posmrtne ostatke talaca koje su militanti držali u Gazi.

“Hamas nam je vratio posmrtne ostatke već pokopanog taoca”

Posmrtni ostaci koje je Hamas vratio u ponedjeljak navečer također nisu pripadali nijednom od taoca koji se još uvijek drže u Gazi, već taocu koji je već pokopan u Izraelu, izvijestile su tada izraelske vlasti. Ovaj potez izazvao je oštru reakciju, a premijer Benjamin Netanyahu najavio je hitan sastanak na kojem je Izrael odlučio izvesti više zračnih udara na područje Pojasa Gaze.

Član Hamasovih brigada Izzadin al-Qassam rekao je tada za Al Jazeeru da su posmrtni ostaci pronađeni tijekom iskapanja u četvrti Tuffah u gradu Gazi. To se područje, prema sporazumu o prekidu vatre, trenutno nalazi na Hamasovoj strani linije razgraničenja.

U zračnim napadima koji su uslijedili poginulo je više od 100 osoba.

Tijela 11 talaca još uvijek su u Gazi, među njima tijela dvoje stranih državljana. Hamas je oslobodio 20 živih talaca i predao posmrtne ostatke njih 17 nakon što je 10. listopada na snagu stupilo primirje s Izraelom nakon dvije godine rata.

Primirje postignuto uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, koje ostavlja neriješena problematična pitanja poput razoružanja Hamasa i vremenskog okvira za izraelsko povlačenje snaga iz Gaze, testirano je povremenim izbijanjem nasilja od stupanja na snagu.

