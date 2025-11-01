Haos na aerodromu u Berlinu: Brojni letovi kasnili zbog drona

Dron viđen u blizini berlinske zračne luke u petak navečer izazvao je kašnjenja i preusmjeravanja letova, priopćile su vlasti.

Zbog drona letovi za Basel, Oslo i Barselonu nisu mogli poletjeti, dok je let iz Londona za Berlin preusmjeren na Hamburg. Letovi iz Štokholma, Antalije i Helsinkija prema Berlinu također su preusmjereni.

Glasnogovornica policije kazala je da je svjedok uočio dron u blizini zračne luke Berlin Brandenburg, a policajci u ophodnji naknadno ga također uočili.

– Dron trenutno više ne leti – kazala je glasnogovornica brandenburške policije iz Potsdama. Dodala je i da ga nisu uspjeli locirati.

Incidenti s dronovima sve češće ometaju rad njemačkih zračnih luka. Početkom oktobra je dron nepoznatog podrijetla nakratko zaustavio promet u Minhenu, drugoj najvećoj zračnoj luci u Njemačkoj.

Facebook komentari