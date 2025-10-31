Svijet

Eksplodirala cisterna na benzinskoj pumpi, više osoba povrijeđeno! Sumnja se na ovo!

Objavljeno prije 1 sat

U okolnim područjima vlasti su savjetovale građane da iz predostrožnosti drže zatvorene prozore i vrata…

 Benzinska pumpa, Foto: Dado Đilas

Više osoba povrijeđeno je u eksploziji na benzinskoj pumpi u Kastrop-Raukselu u Njemačkoj. Prema prvim informacijama, došlo je do eksplozije cisterne, piše espreso.

Prema riječima portparola vatrogasnog udruženja, eksplozija se dogodila u hali jednog servisa za kamione.

Sumnja se da je cisternu za gorivo tokom radova na popravci zahvatio plamen i da je to izazvalo stravičnu eksploziju.

Dve osobe sa teškim povredama zbrinute su na licu mesta i pripremljene za transport helikopterom u bolnicu.

Vatrogasci su pozvani oko 8:16 časova.

Kako javljaju mediji, pumpa se nalazi u industrijskoj zoni na Vestringu. Pored dve teško povrijeđene osobe, još dve su lakše povrijeđene.

U okolnim područjima vlasti su savetovale građane da iz predostrožnosti drže zatvorene prozore i vrata. Dim se širio i preko autoputa 42, zbog čega je vozačima savjetovano da voze sporije.


