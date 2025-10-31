Kamala Harris otkrila u kojem je trenu shvatila da nešto nije u redu s Bidenom

Gostujući u podcastu Diary of a CEO, Harris je podijelila svoja razmišljanja o ključnom trenutku koji je, prema mnogima, odredio ishod izbora.

Osjetila je da nešto nije u redu

Harris (61) je u razgovoru detaljno opisala događaje koji su prethodili debati između Bidena i Donalda Trumpa u junu 2024. godine. Tokom tog sučeljavanja tadašnji predsjednik Biden (82) djelovao je iscrpljeno i rastreseno, često se boreći s riječima, a Harris je otkrila da je i prije debate imala loš predosjećaj.

„Nazvao me iz kampa za pripremu debate i odmah sam osjetila da nešto nije u redu“, rekla je Harris.

„Bila sam zabrinuta. On zapravo nije želio tu debatu. Znate, kao i kod svakog nadmetanja — bilo da je riječ o borbi, takmičenju ili sportu — morate to željeti. Ako ne želite učestvovati, to će se odraziti na vašu izvedbu. Sigurna sam da on nije želio debatovati“, objasnila je. prenosi Novi.

„Mislim da su ga nagovorili“

Na pitanje voditelja kako je to znala, Harris je odgovorila:

„Razgovarali smo o tome. Mislim da su ga nagovorili.“

Objasnila je da je te večeri debatu pratila sa svojim timom u Los Anđelesu. Iako je očekivala manje greške — jer, kako kaže, „ne postoji savršena debata“ — ono što je uslijedilo iznenadilo ju je.

„Bilo je jasno da će trebati nešto popraviti, i to sam očekivala“, rekla je.

„Ali onda, znate, svi smo vidjeli ono što se desilo.“

Njeni planovi za budućnost

Nakon što se Biden u julu 2024. povukao iz utrke, Harris je preuzela vođstvo u Demokratskoj stranci. Iako je na kraju izgubila izbore od Trumpa, nedavno je poručila da ostaje otvorena za mogućnost ponovne kandidature.

Gostujući ranije ovog mjeseca u emisiji BBC-ja Sunday with Laura Kuenssberg, Harris je izjavila kako vjeruje da će njene praunučke „tokom svog života sigurno vidjeti ženu na čelu Sjedinjenih Američkih Država“.

Na pitanje novinarke hoće li to biti upravo ona, odgovorila je kratko:

„Moguće.“

