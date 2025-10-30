Isplivali jezivi detalji porodičnog masakra! Majka ubila muža i kćerku, pa sebi presudila, sin uspio da se spasi

Policija je objavila detalje strašne tragedije koja je potresla Nemačku tokom vikenda. Tri tijela su pronađena u kući u gradu Solmsu, piše Feniks, prenosi mondo.

Prema riječima portparola državnog tužilaštva Veclara, istražitelji pretpostavljaju da se radi o porodičnom sukobu koji je doveo do tragedije. U nedjelju je naložena prioritetna obdukcija, koja bi trebalo da pruži više informacija o uzroku smrti i potvrdi sumnje.

Pronađena su tijela oca, majke i kćerke. Vejruje se da je majka (55) prvo ubila muža, zatim osamnaestogodišnju kćerku, a potom izvršila samoubistvo.

Sin teško povrijeđen

Dvadesetogodišnji sin je uspio da pobjegne sa mejsta događaja sa vidljivim povredama glave. Svjedoci su ga pronašli u dvorištu kuće, odakle je prevezen u bolnicu. U početku nije bilo jasno kako su tačno otac i kćerka umrli, ali prema početnim rezultatima istrage, kćerka je vjerovatno otrovana.

Portparol državnog tužilaštva odbio je da pruži dodatne detalje o tačnom toku događaja, pozivajući se na privatnost porodice i njihovo neposredno okruženje. Istražitelji su prethodno saopštili da nema opasnosti po druge ljude. “Radi se o jezivoj tragediji”, rekao je tužilac.

