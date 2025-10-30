Trump mijenja politiku koja je 30 godina svijetu davala mirniji san: Naredio testiranje nuklearnog oružja

“Zbog programa testiranja drugih zemalja, naložio sam Ministarstvu rata da počne testirati naše nuklearno oružje na ravnopravnoj osnovi”, napisao je na društvenim mrežama neposredno prije sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom u Južnoj Koreji.

SAD ima više nuklearnog oružja od bilo koje druge zemlje, rekao je Trump, Rusija je druga, a Kina “daleko treća”. SAD nisu provodile testiranje nuklearnog oružja od 1992. godine.

To dolazi samo nekoliko dana nakon što je Trump osudio Rusiju zbog testiranja nuklearne rakete, koja navodno ima neograničen domet.

Trumpova objava u srijedu navečer priznaje “ogromnu razornu moć” nuklearnog oružja, ali je rekao da nije imao izbora nego ažurirati i obnoviti američki arsenal tokom svog prvog mandata.

Također je rekao da će kineski nuklearni program “biti jednak unutar pet godina”.

Trumpova objava nije uključivala detalje o tome kako će se testiranja odvijati, ali je napisao da će “proces započeti odmah”.

To označava očiti preokret dugogodišnje američke politike. Posljednji američki test nuklearnog oružja bio je 1992. godine, prije nego što je bivši republikanski predsjednik George H.W. Bush izdao moratorij nakon završetka Hladnog rata.

Na Air Force One nakon sastanka dvojice lidera, Trump je rekao da će mjesta za nuklearna testiranja biti određena kasnije, ali je ponovio da je “prikladno” da se SAD podudaraju s drugim zemljama u testiranju.

Rusija je tokom vikenda objavila da je uspješno testirala dva nova oružja sposobna za nošenje nuklearnih bojevih glava.

To uključuje projektil za koji Kremlj tvrdi da može probiti američke odbrambene sisteme i podvodni dron nazvan Poseidon, sposoban pogoditi američku zapadnu obalu i izazvati radioaktivne valove na oceanu.

Međutim, ti testovi nisu uključivali detonaciju nuklearnog oružja.

Prema američkom think-tanku Centar za strateške i međunarodne studije (CSIS), Kina je u posljednjih pet godina otprilike udvostručila svoj nuklearni arsenal i očekuje se da će do 2030. premašiti 1.000 komada oružja.

Američki nuklearni arsenal iznosi oko 5.225 bojevih glava, dok Rusija ima otprilike 5.580, izvijestilo je Udruženje za kontrolu naoružanja.

Trumpova izjava dolazi i oko 100 dana prije isteka Novog ugovora o smanjenju strateškog naoružanja (Novi Start) u februaru 2026. – posljednjeg preostalog ugovora o nuklearnom naoružanju između SAD-a i Rusije.

Sporazum ograničava svaku zemlju na 1.550 bojevih glava na raspoređenim projektilima sposobnim za prelazak kontinenata.

Posljednji put SAD su testirale nuklearnu bombu 23. septembra 1992. godine. Test se održao u podzemnom postrojenju u zapadnoj saveznoj državi Nevadi.

Projekt, kodnog naziva Divider, bio je 1054. test nuklearnog oružja koji su provele SAD, prema Nacionalnom laboratoriju Los Alamos, koji je odigrao središnju ulogu u razvoju prve atomske bombe na svijetu.

Poligon za testiranje u Nevadi, 105 km sjeverno od Las Vegasa, još uvijek je pod upravom američke vlade.

“Ako se smatra potrebnim, lokacija bi mogla ponovno dobiti odobrenje za testiranje nuklearnog oružja”, prema Nacionalnom muzeju nuklearne nauke i historije, koji je podružnica Smithsonian Institutiona.

SAD su prvi put ušle u nuklearno doba Trinity testom prve atomske bombe u julu 1945. godine u pustinji Alamogordo u Novom Meksiku.

Kasnije su postale jedina zemlja na svijetu koja je koristila nuklearno oružje u ratovanju nakon što su u augustu iste godine tokom Drugog svjetskog rata bacile dvije atomske bombe na japanske gradove Nagasaki i Hirošimu.

SAD su potpisale ali nisu ratifikovale sporazum o netestiranju nuklearnog oružja. Sporazum nikada nisu ratifikovali.

Zadnje testiranje nuklearnog oružja Rusija, tj. Sovjetski savez, izvršio je 1990. godine, zadnji test Kine je bio 1996. godine. Posljednja država koja je testirala nuklearno oružje je Sjeverna Koreja koja je to uradila 2017. godine. Sjeverna Koreja nije potpisnica sporazuma o zabrani testiranja.

