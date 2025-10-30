Tijela Emine i njenog surpuga izvučena poslije 19 sati: I dvoje djece nastradalo, rušenje zgrade samo kćerka preživjela

Četiri člana porodice poginula su u rušenju zgrade do koje je došlo u sredu ujutru u turskom gradu Gebze, piše Telegraf.

Tijela dvoje djece Emira i Hajrunise izvučena su prva nakon što se srušila zgrada u kojoj je u tom trenutku bilo pet člana porodice Bilir.

Najstarija sestra Dilara izvučena je živa poslije skoro osam sati. Ona je bila svjesna i u dobrom stanju i prevezena je u bolnicu.

Oko 19 sati nakon nesreće, spasioci su pronašli tela roditelja, Emine i Leventa Bilira.

Ekipe su nastavile da rade tokom celog dana i noći na ruševinama zgrade koja se srušila oko 7 časova juče ujutru u ulici Isikgol u naselju Mevlana u okrugu Gebze, zarobivši majku Eminu, oca Leventa i njihovu decu Emira, Hajrunisu i Dilaru Bilir.

Ulica, gdje je evakuisano 12 okolnih iz zgrada, bila je zatvorena za saobraćaj vozila i pješaka, a mjesto događaja je bilo okruženo gvozdenim barijerama kako bi ekipe mogle lakše da rade.

Timovi za traganje i spasavanje, koji su se sastojali od stotina ljudi, uklanjali su ruševine sa područja kantama, dok su betonski blokovi bili uklonjeni uz pomoć dizalice.

Zgrada je napravljena 2012. godine, a istraga će pokazati zašto je došlo do njenog rušenja.

Facebook komentari