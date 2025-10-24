Uragan Melissa poharao i Kubu, u Haitiju 40 mrtvih

Uragan Melissa nastavlja ostavljati trag smrti i razaranja u Karibima, nakon što je u utorak pogodila Jamajku kao jedan od najjačih atlantskih uragana u historiji. Prema zvaničnim podacima, u Haitiju je smrtno stradalo najmanje 40 ljudi, dok je u Jamajci zabilježeno osam smrtnih slučajeva, a u Dominikanskoj Republici jedna osoba.U Sjedinjenim Američkim Državama Nacionalni centar za uragane upozorio je na „opasan nalet olujnog mora“ u Bahamima tokom noći, dok istočna Kuba i dalje ostaje pod rizikom. Maksimalni vjetrovi uragana sada iznose 155 km/h, što ga svrstava u kategoriju 2, dok je pri dolasku na Jamajku bio uragan najviše, pete kategorije.

Nacionalni centar za uragane izdao je upozorenja za kubanske provincije Granma, Santiago de Cuba, Guantanamo, Holguin i Las Tunas, kao i za jugoistočne i centralne dijelove Bahama te Bermude, pozivajući stanovništvo da ostane u skloništima. Upozoreno je i na moguću poplavu i klizišta u Hispanioli, ostrvu koje dijele Haiti i Dominikanska Republika. U jugoistočnim dijelovima Bahama očekuje se olujni val visine od 1,2 do 2,1 metar.

Humanitarne organizacije već su pokrenule akcije pomoći, dok lokalne vlasti pokušavaju stupiti u kontakt sa udaljenim područjima i procijeniti štetu. Ministar obrazovanja Jamajke saopćio je da 77% ostrva trenutno nema električnu energiju. SAD šalju tim za odgovor na katastrofe i spasilačke ekipe, dok Ujedinjene nacije pripremaju humanitarnu pomoć, a Velika Britanija donira 2,5 miliona funti za Jamajku.

Melissa je postala najjači uragan koji je pogodio Jamajku u posljednjih 174 godine, sa vjetrovima od 295 km/h i centralnim pritiskom od 892 milibara, što je rekordno za Atlantski ocean pri dolasku na kopno. Zbog naglog jačanja, meteorolozi upozoravaju da ovakvi uragani otežavaju predviđanje i planiranje evakuacija. Klimatski naučnici navode da su neuobičajeno topla oceanska voda doprinijela dvostrukom povećanju brzine vjetra u manje od 24 sata.

Melissa je četvrti uragan u Atlantskom basenu ove godine koji je doživio rapidno jačanje, a naučnici ističu da zagrijavanje okeana daje uraganima dodatnu energiju za jače padavine i vjetrove.

Stanovnici Kariba i dalje se pripremaju za udar uragana u Bahamima, dok meteorolozi prate njegovo kretanje i upozoravaju na moguće katastrofalne posljedice,piše Vijesti

