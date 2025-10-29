Nove zdravstvene prijetnje u Evropi: Virus se širi u više zemalja

Prema podacima ECDC-a:

Španija je 10. oktobra prijavila prvi slučaj lokalnog prenosa,

Nizozemska 17. oktobra,

Italija i Portugal prijavile su dodatne slučajeve.

Ova pojava razlikuje se od ranije evidentiranih slučajeva koji su uglavnom bili povezani s putovanjima u zemlje gdje je mpox endemski prisutan.

Novi slučajevi zabilježeni su među muškarcima koji imaju seksualne odnose s muškarcima, bez nedavne putne historije, što ukazuje da bi prenos virusa mogao biti aktivan unutar seksualnih mreža u nekim evropskim zemljama.

Slični slučajevi lokalne transmisije nedavno su potvrđeni i u Kaliforniji (SAD), što dodatno naglašava potrebu za praćenjem i preventivnim mjerama.

Stručnjaci pozivaju građane na oprez i poštivanje mjera higijene, a zdravstvene službe u Evropi pojačavaju praćenje kontakata i testiranje kako bi spriječile dalju transmisiju, prenosi Novi.

