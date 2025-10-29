Vlasti na Jamajci upozoravaju: Pazite se krokodila

Vlasti na Jamajci upozorile su stanovnike na dodatnu opasnost nakon razornog uragana Melisse – krokodile koji su poplavama mogli biti izbačeni iz svojih prirodnih staništa.

– Obilne kiše i poplave povezane s olujom mogu dovesti do toga da se krokodili izmjeste iz svojih prirodnih staništa – priopćila je Jugoistočna regionalna zdravstvena uprava, koja djeluje u okviru Ministarstva zdravstva Jamajke.

Vlasti su upozorile da porast razine vode u rijekama, kanalima i močvarama može uzrokovati pojavu krokodila u stambenim područjima dok traže suho tlo,piše Avaz

Stanovnicima, posebno u Kingstonu, St. Andrewu, St. Catherineu i St. Thomasu, preporučeno je da budu vrlo oprezni i izbjegavaju kontakt s poplavnim vodama.

– Držite djecu i kućne ljubimce podalje od poplavljenih područja ili mjesta gdje su krokodili viđeni – navodi se u priopćenju.

Na Jamajci postoji samo jedna vrsta krokodila – američki krokodil, koji obitava duž južne obale od St. Thomasa do Westmorelanda. Iako su nekad bili brojni, njihova populacija posljednjih godina drastično je smanjena zbog ilegalnog lova, gubitka staništa, zagađenja plastikom i ubijanja iz straha među lokalnim stanovništvom.

Facebook komentari