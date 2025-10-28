Dječak (9) nasmrt izbo majku zbog zabrane izlaska: Stariji brat nijemo posmatrao tragičan trenutak

Dječak (9) usmrtio je svoju majku (37) nakon što mu je zabranila da izađe napolje sa prijateljima.

Kobnog 25. septembra, Kalina Aruda dos Santos došla je u stan bivšeg supruga da preuzme svog devetogodišnjeg sina i odvede ga kući. Dječak je želio da ostane sa starijim bratom i da izađe napolje, ali mu je majka rekla da moraju kući na kupanje i večeru, što je izazvalo njegov bijes.

Tokom rasprave, dječak je otišao u kuhinju, uzeo nož i sakrio ga u rukav duksa. Kada se vratio, tokom novog sukoba, majka mu je navodno rekla da će ga “tužiti ujaku jer je nije poslušao”, nakon čega je dječak ubo nož u njen stomak.

U trenutku tragedije u stanu je bio i Kalinin najstariji sin, Paulo (19). Mladić je, čuvši vrisak majke, potrčao do vrata i u šoku oteo nož bratu. Prema riječima Kalinine zaove Marije, krvava Kalina je tada tražila od dječaka da je zagrli, svjesna da možda neće preživjeti.

Marija dodaje da je u stanu bio i jedan rođak. Paulo i rođak su zagrlili Kalinu, dok je dječak koji ju je izbo stajao pored i nije reagovao.

Kalina je hitno prebačena u bolnicu, gdje je podlegla povredama. Kako izvještavaju lokalni mediji, dječak je nožem teško povrijedio njenu jetru i bubreg.

Marija, sestra Kalininog bivšeg supruga, navela je da policija nije privodila dječaka na ispitivanje, jer po zakonu on ne može krivično da odgovara. Tog dana mališan je prespavao kod nje, neprekidno objašnjavajući da se naljutio na majku jer mu nije dozvolila da uradi ono što je želio.

Zaova ubijene smatra da dječak nije bio svjestan svog postupka.

