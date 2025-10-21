Oluja stoljeća pogodila Jamajku, udari vjetra dostižu 300 km/h

Oluja je toliko moćna da će preoblikovati Jamajku za godine koje dolaze i mogla bi izazvati humanitarnu katastrofu. Jamajku nikada ranije nije pogodio uragan kategorije 5, a jedna agencija Ujedinjenih nacija opisala ga je kao „oluju stoljeća“.

Premijer Jamajke Andrew Holness oglasio se nekoliko minuta nakon što je uragan Melissa pogodio otok.

U svojoj prvoj javnoj izjavi od početka oluje, Holness je poručio da će se sada fokus preusmjeriti na pomoć i obnovu čim prođe najgori dio uragana.

Kazao je da je pokrenuta posebna internetska stranica za prikupljanje pomoći, ističući da će “oporavak trebati svaku ruku koja će biti od pomoći”.

Holness je ponovio da je Melissa ozbiljna prijetnja životima i egzistenciji stanovnika Jamajke.

“Zajedno moramo biti spremni pomoći porodicama da se oporave, obnove svoje domove i ponovo izgrade živote kad oluja prođe”, poručio je premijer.

18.28 – Melissa će nakon Jamajke pogoditi Kubu i Bahame, ali će dotad oslabjeti

Dužnosnici na drugim karipskim otocima večeras su u stanju najviše pripravnosti dok uragan Melissa pogađa Jamajku i kreće prema sjeveru.

Prema prognozama, Melissa će se kretati prema Kubi kao uragan četvrte kategorije, dok su kubanske vlasti već evakuisale više od 600 hiljada ljudi iz područja koja su najugroženija jakim vjetrovima i poplavama.

Oluja bi zatim trebala nastaviti prema Bahamima oko 1 ujutro po našem vremenu, a tada bi trebala oslabjeti na uragan druge kategorije.

Bahamanske vlasti također su izdale naredbe za obaveznu evakuaciju stanovnika u nekoliko rizičnih područja.

18.10 – Uragan Melissa pogodio Jamajku

Uragan Melissa upravo je stigao na jugozapadnu obalu Jamajke, pogodivši otok vjetrovima jačine do 300 km/h – što ga čini najjačom olujom ikada zabilježenom koja je pogodila tu zemlju.

Tokom sljedećih nekoliko sati uragan će poharati Jamajku, a zatim se kretati prema istočnoj obali Kube, pri čemu bi trebao postupno slabjeti.

Američki Nacionalni centar za uragane upozorava da bi na pojedinim dijelovima otoka moglo pasti i do 1000 milimetara kiše, uz “po život opasne” valove i porast nivoa mora.

Crveni križ procjenjuje da bi direktno pogođeno moglo biti do 1.5 miliona ljudi.

17.44 – Udari vjetra dostižu 300 km/h, sam uragan se kreće brzinom 15 km/h

Oko uragana Melisse počelo je dodirivati obalu Jamajke, no oluja još nije u potpunosti stigla na kopno.

Prema podacima američkog Nacionalnog centra za uragane, Melissa trenutno ima vjetrove brzine do 300 km/h i i dalje je uragan kategorije 5.

🌪️ 🇯🇲Impactantes imágenes desde Kingston, Jamaica muestran los estragos del huracán Melisa , que avanza por el Caribe con fuerza devastadora.

🙏 Solidaridad con las familias afectadas.#Huracan #Melissa

pic.twitter.com/JTjQQVIBdQ — Mónica Saade (@MonicaSaadeX) October 28, 2025

Udar na kopno službeno će se proglasiti kada barem polovina oka oluje pređe iznad kopna, što se očekuje u sljedećih sat ili dva.

Centar uragana nalazi se oko 50 kilometara jugoistočno od Negrila, a Melissa se kreće prema sjeveroistoku brzinom od 15 km/h.

Stižu prve snimke dolaska Melisse na

