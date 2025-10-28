Novi AI alat skraćuje čekanje na dijagnozu raka prostate

Nacionalna zdravstvena služba (NHS) Engleske saopćila je kako bi novi pristup mogao skratiti vrijeme do postavljanja dijagnoze za čak mjesec dana, piše Euronews.

Kako funkcionira novi sistem?

Alat, koji je u probnoj fazi, koristi umjetnu inteligenciju za analizu medicinskih snimki i prepoznavanje sumnjivih lezija. Ako sistem procijeni da je snimka visokorizična, odmah je šalje radiologu na prioritetni pregled.

Pacijenti se potom naručuju na biopsiju istog dana, što doktorima omogućuje da u vrlo kratkom roku isključe prisutnost karcinoma ili postave dijagnozu unutar nekoliko dana.

Prema postojećem protokolu, pacijenti sa sumnjom na rak prostate trebali bi obaviti snimanje i biopsiju unutar sedam dana od upućivanja, no zbog velikog opterećenja radiologa, taj proces često traje znatno duže.

Važno je naglasiti da rani testovi, poput PSA krvne pretrage, mogu pokazati abnormalne rezultate čak i kad pacijent nema rak. To znači da mnogi muškarci prolaze kroz tjedne neizvjesnosti i stresa dok čekaju konačne nalaze, što negativno utiče na njihovo mentalno zdravlje.

Brzina je ključna

Iz NHS-a su poručili da će, u slučaju uspješnog testiranja, alat biti implementiran u cijelom zdravstvenom sistemu, što bi hiljadama muškaraca moglo omogućiti raniju dijagnozu i liječenje.

“Kao i kod svih karcinoma, brzina je ključna – što je brža dijagnoza, to prije može započeti liječenje i pomoći u pružanju najbolje šanse za uspješno liječenje pacijenata i njihovih porodica”, izjavio je Peter Johnson, nacionalni klinički direktor za rak pri NHS-u,pišu Vijesti

Šire implikacije i statistika

Novi će se alat koristiti za analizu 10.000 snimki kao dio šireg projekta vrijednog 14 miliona funti (16 miliona eura) čiji je cilj rano otkrivanje karcinoma u Ujedinjenom Kraljevstvu. Rak prostate jedan je od najčešćih oblika raka kod muškaraca; samo u Engleskoj godišnje se dijagnosticira više od 56.000 novih slučajeva.

Na nivou Evropske unije godišnje se zabilježi preko 335.000 novih slučajeva, a procjenjuje se da će otprilike jedan od jedanaest muškaraca tokom života razviti rak prostate.

