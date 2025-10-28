Šef Pentagona: SAD su izvele još tri napada na brodove u istočnom Pacifiku, 14 poginulih

Sjedinjene Američke Države su u utorak izvele još tri udara, ciljajući četiri plovila navodno umiješana u trgovinu narkoticima u istočnom Pacifiku, rekao je američki ministar odbrane Pit Hegset.

Hegset je u objavi na platformi društvene mreže kompanije X, rekao da su smrtonosni kinetički udari izvedeni na četiri plovila kojima upravljaju određene terorističke organizacije (DTO).

– Američke obavještajne službe ukazuju na to da su četiri plovila tranzitirala poznatim rutama za trgovinu narkoticima i da su prevozila narkotike – rekao je.

– Ukupno 14 narkoterorista ubijeno je tokom tri udara, a jedan je preživio – dodao je.

– Što se tiče preživjelog, USSOUTHCOM je odmah pokrenuo standardne protokole potrage i spašavanja (SAR), meksičke SAR vlasti su prihvatile slučaj i preuzele odgovornost za koordinaciju spašavanja – rekao je.

Ovi napadi označavaju najnoviji američki udar na brodove za koje se sumnja da krijumčare drogu, kao dio kampanje administracije američkog predsjednika Donalda Trampa protiv narkoterorizma.

Grupe za ljudska prava i pravni stručnjaci doveli su u pitanje legalnost operacija, tvrdeći da američki udari na kartele droge pomjeraju granice međunarodnog prava.

Facebook komentari