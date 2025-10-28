Vojska Sudana: Povukli smo se

General El-Burhan govorio je na lokalnoj televiziji i rekao da je odobrio povlačenje kako bi spriječio “sustavno ubijanje civila” , izvještava BBC.

Potvrdio je da je postigao dogovor s čelnicima lokalnih zajednica da se vojska povuče na sigurne položaje kako bi zaštitila preostale građane i ostatak grada El-Fashera od uništenja.

Ujedinjeni narodi (UN) upozorili su na izvješća o zločinima koje su posljednjih dana počinili pripadnici RSF- a i pozvali na siguran prolaz za zarobljene civile, no RSF poriče optužbe za ubojstvo civila.

El-Fasherov pad mogao bi označiti značajnu prekretnicu u građanskom ratu u Sudanu, u kojem su od travnja 2023. poginuli deseci tisuća ljudi, a raseljeno gotovo 12 milijuna.

Osvajanje tog grada daje RSF- u kontrolu nad svih pet ključnih gradova u državi Darfur.

Glavni ravnatelj UN-a Antonio Guterres rekao je da je “duboko zabrinut” zbog situacije u El Fasheru i osudio “kršenja međunarodnog humanitarnog prava”.

