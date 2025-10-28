Ukrajinci su nemoćni: Iranski “Šahedi” opasniji od balističkih raketa

„’Šahedi’ su sada na nekim mjestima postali opasniji od balističkih raketa. Obaramo balističke rakete tamo gdje imamo protuzračne obrambene sustave Patriot , ali da bismo oborili tako velik broj ‘šaheda’ na velikim visinama, moramo koristiti sve. Lovačke presretače F-16 , helikoptere, sve, ali ipak puno toga ovisi o vremenskim uvjetima. Po hladnoći ćemo vidjeti kako ćemo koristiti helikoptere. Kad pada kiša, zrakoplovstvo više ne vidi tako dobro“, rekao je Zelenski , javlja Ukrinform.

Ukrajinski predsjednik potvrdio je da se planira početak proizvodnje dronova presretača u studenom, od 500 do 800 jedinica dnevno.

„Ali moramo obučiti veći broj operatera . Mnoge mobilne skupine su stacionirane u raznim objektima, ali sada nam je potreban veći broj operatera koji će raditi s dronovima presretačima“, rekao je Zelenski, dodajući da će Ukrajina odgovoriti na ruske napade planiranim povećanjem broja raketa „flamingo“ i dronova naoružanih raketama „ruta“.

Rusi su ipak pretrpjeli štetu

S druge strane, Zelenski je također rekao da su ukrajinski napadi na rafinerije duboko u Rusiji smanjili tamošnje kapacitete za preradu nafte za 20 posto, pozivajući se na obavještajne podatke zapadnih zemalja.

Izjavio je da je više od 90 posto tih dubokih udara na ruskom tlu izvedeno oružjem dugog dometa ukrajinske proizvodnje.

Zelenski je dodao da Ukrajini treba dodatna strana financijska pomoć za povećanu proizvodnju raketa dugog dometa.

Izjavio je da je Indija “definitivno dala sve signale da će smanjiti uvoz energije ” iz Rusije te da se nada da će planirani sastanak američkog predsjednika Donalda Trumpa i kineskog predsjednika Xi Jinpinga u Južnoj Koreji u četvrtak donijeti daljnje smanjenje kupnje ruske sirove nafte.

Izvoz nafte igra ključnu ulogu u financiranju ruske invazije na Ukrajinu.

Dok Ukrajina usmjerava svoje napade na ruske rafinerije, nove sankcije SAD-a i Europske unije imaju za cilj smanjiti prihode Moskve od izvoza nafte i plina.

Zelenski je također rekao da je Ukrajina osigurala 70 posto novca potrebnog za uvoz plina tijekom zime.

Dodao je da ukrajinski dužnosnici vode paralelne pregovore sa SAD-om, Švedskom i Francuskom o daljnjem razvoju kapaciteta borbenog zrakoplovstva, te da je cilj osigurati 250 novih zrakoplova.

