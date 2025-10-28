TURSKU OD SINOĆ DO JUTROS POGODILO PREKO 100 ZEMLJOTRESA! Građani u panici, tlo ne prestaje da se trese!

Novi zemljotres jačine 4,6 stepeni Rihterove skale pogodio je okrug Sindirgi u provinciji Balikesir u Turskoj, koji je prethodno potresao zemljotres jačine 6,1 stepen Rihterove skale, piše espreso.

Najnoviji zemljotres u toj turskoj prvinciji, koja je od sinoć do jutros već pogođena sa više od 100 naknadnih potresa, izazvao je veliku paniku među stanovnicima, prenosi Haberler i dodaje da se građani osećaju “kao da su u kolevci koja se neprestano ljulja”.

Više od 100 naknadnih potresa dogodilo se nakon zemljotresa jačine 6,1 stepen Rihterove skale koji se osjetio u mnogim gradovima u regionu Mramornog i Egejskog mora, kao što su Izmir, Bursa, Istanbul, Tekirdag, Kodžaeli i Sakarija.

Ministar unustrašnjih poslova Turske Ali Jerlikaja saopštio je da nije bilo žrtava u zemljotresu, ali da su povrijeđene 22 osobe, uništene tri napuštene zgrade i jedna prodavnica, objavio je TRT Haberler.

Škole u Balikesiru su zatvorene iz predostrožnosti.

