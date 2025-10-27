Uragan Melisa pustoši Karibe: Jamajka u opasnosti od katastrofalnih poplava

Uragan Melissa dostigao je najvišu, petu kategoriju i počeo je pustošiti Jamajku snažnim udarima vjetra i obilnim padavinama, dok se očekuje da će u narednim satima pogoditi i istočni dio Kube, Bahame te ostrva Turks i Kaikos.

Američki Nacionalni centar za uragane (NHC) saopćio je da Melisa sada ima stalne udare vjetra brzine do 270 kilometara na sat, što je čini najjačim uraganom koji je ikada pogodio Jamajku. U trenutku kada je prešla u kategoriju 5, nalazila se oko 230 kilometara jugozapadno od Kingstona, krećući se vrlo sporo, tek oko 5 kilometara na sat.

Rizik od poplava i klizišta

Meteorolozi upozoravaju da sporo kretanje uragana znači da će snažne kiše i vjetrovi duže trajati, povećavajući rizik od razornih poplava i klizišta. U pojedinim dijelovima ostrva očekuje se i do metar padavina.Ova kombinacija ekstremnih padavina, jakih vjetrova i olujnog udara mogla bi izazvati katastrofalne posljedice za Jamajku – upozorio je Džejmi Rome, zamjenik direktora NHC-a.

Vlasti su naredile evakuaciju pojedinih dijelova Kingstona i drugih ugroženih područja, dok je cijelo ostrvo proglašeno zonom visoke prijetnje. Premijer Endu Holnes pozvao je građane da poštuju naredbe o evakuaciji i ostanu u svojim domovima tokom oluje.

– Molim svakog Jamajčanina da se pripremi, ostane u zatvorenom prostoru i sarađuje s vlastima. Prebrodit ćemo ovo i obnoviti ono što bude uništeno – poručio je Holnes.

Ipak, tokom popodneva stigli su izvještaji da su pojedini stanovnici, pokušavajući se skloniti u skloništa, zatekli zaključane objekte. Holnes je priznao propuste i zatražio “nulti stepen greške” u postupanju institucija.

Na Kubi su vlasti već evakuisale više od pola miliona ljudi iz priobalnih i planinskih područja, dok je više od 250.000 stanovnika smješteno u skloništa u regiji Santiago de Cuba. Škole, autobusi i željeznički saobraćaj na istoku zemlje obustavljeni su do daljnjeg.

Stradale četiri osobe

Uragan Melisa već je prouzrokovao smrt najmanje četiri osobe na ostrvu Hispaniola, koje dijele Haiti i Dominikanska Republika, gdje su poplave odnijele živote troje ljudi u Haitiju i jedne osobe u Santo Domingu.

Profesorica Liz Stivens sa Univerziteta u Redingu upozorila je da Melisa ima “sve karakteristike katastrofalne oluje”.

– Sporopokretni uragan kategorije 5, s ekstremnim padavinama i olujnim udarima, predstavlja upozorenje svijetu o tome koliko su klimatske promjene već pojačale razornu moć ovakvih vremenskih sistema – kazala je Stephens,piše Vijesti

NHC procjenjuje da će se jezgro uragana tokom noći i utorka kretati preko Jamajke, potom istočne Kube, a u srijedu prema jugoistočnim Bahamima. Iako se očekuju manja kolebanja u jačini, Melisa će, prema prognozama, ostati “izuzetno snažan veliki uragan”.

Za sada se ne očekuje da će oluja direktno pogoditi kopno Sjedinjenih Američkih Država, iako bi duž istočne obale mogla izazvati grublje talase i manja plavljenja obale.

Jamajka, koja je u prošlosti preživjela razorne oluje poput uragana Gilbert 1988. godine, sada se suočava s do sada nezabilježenim izazovom – direktnim udarom uragana kategorije 5.

