Zelenski najavio da će Ukrajina i saveznici finalizirati plan prekida vatre u roku od 10 dana

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da Kijev i njegovi saveznici rade na finalizaciji plana prekida vatre u narednih deset dana, pozdravljajući nove američke sankcije ruskim naftnim kompanijama i pozivajući Vašington da obezbijedi rakete dugog dometa kako bi izvršio pritisak na Moskvu da uvede mirovne pregovore.

Nove sankcije

U razgovoru za “Axios”, Zelenski je rekao da će najnoviji paket sankcija predsjednika Donalda Trampa napraviti razliku, procjenjujući da bi te mjere mogle smanjiti ruski izvoz nafte do 50 posto, što bi Moskvu koštalo oko pet milijardi dolara (4,3 milijarde eura) mjesečno.

Ipak, upozorio je da same sankcije neće zaustaviti predsjednika Vladimira Putina.

– Predsjednik Tramp je zabrinut zbog eskalacije. Ali ako nema pregovora, eskalacije će ionako biti – rekao je Zelenski, dodajući da Ukrajini trebaju rakete dugog dometa kako bi odvratila daljnje napade.

Zamrzavanje linija fronta

Nakon napetog sastanka u Bijeloj kući s Trampom ranije ovog mjeseca, Zelenski je rekao da su dvojica lidera razgovarala o potencijalnom okviru za mir zasnovanom na zamrzavanju trenutnih linija fronta.

Napomenuo je da je ideja konstruktivna, iako je Putin od tada odbacio slične prijedloge u razgovorima s državnog sekretara Marka Rubija i ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova. Zelenski je otkrio da su se nakon sastanka on i britanski premijer Kir Starmer složili da počnu s izradom mirovnog prijedloga poput plana za prekid vatre, a posao bi trebao biti završen u narednoj sedmici ili za deset dana.

Naglasio je da će plan biti koncizan i pragmatičan.

– Rekao sam našim partnerima da plan treba biti kratak, bez previše detalja. Neke kratke tačke, poput plana za prekid vatre – rekao je, upozoravajući da je i dalje skeptičan prema spremnosti Rusije da prihvati bilo kakav dogovor.

Zelenski je također odbacio izvještaje o velikom ruskom napretku, tvrdeći da obavještajni podaci i iz Ukrajine i iz SAD-a pokazuju da niko sada ne pobjeđuje na bojnom polju.

Inicijativa slijedi nakon propasti planiranog samita Tramp-Putin u Budimpešti nakon što je Moskva odbila prijedloge Vašingtona.

Američki izaslanik Stiv Vitkof i ruski pregovarač Kiril Dmitriev održali su zakulisne razgovore u Majamiju tokom vikenda kako bi prekinuli zastoj.

