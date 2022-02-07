“MI SMO LJUBAZNI LJUDI, ALI TRUMP…” Rus obrisao pod čitavim svijetom, svašta je iznio u javnost – SVE SE TRESE!

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov izjavio je sinoć da je nepravedno pitati kada će Rusija zaustaviti vojne operacije u Ukrajini.

– Ali oni pitaju: Kada ćete okončati rat? Kada ćete pristati na prekid vatre? To je nepravedno! Pravedno bi bilo kada biste rekli Ukrajincima da, prije svega, vrate jezička prava, sva prava svojih nacionalnih manjina, jer je to zapisano u njihovom ustavu – rekao je Lavrov u intervjuu za Jutjub kanal “Ultrahang”.

Prema njegovim rečima, Ukrajina je donela nekoliko zakona koji krše ustav te zemlje, uključujući i one koji diskriminišu mađarsku manjinu u zapadnoj Ukrajini.

– Stoga, smatram da je neprimereno kada ljudi pitaju kada će se rat završiti, kada ćemo stati, kada ćemo povratiti Zaporožje? U stvari, mi već kontrolišemo druge teritorije izvan regiona uključenih u naš Ustav. Razlog je jednostavan: potrebna nam je tampon zona. Zato što Ukrajinci nastavljaju da granatiraju, bombarduju i lete dronovima na rusku teritoriju, uključujući teritorije koje nikada nisu bile sporne, kao što su Brjanska, Belgorodska i Kurska oblast – dodao je ruski ministar.

Kako je naveo, izjave o potrebi za prekidom vatre u Ukrajini, umesto izrečenog stava predsednika SAD Donalda Trampa o dugoročnom rješenju, pokazuju da Evropa pokušava da “uvrne ruku Vašingtonu”.

Prema njegovim riječima, Zapad optužuje Rusiju za “invaziju” Ukrajine i kršenje Budimpeštanskog memoranduma.

– Prije svega, priznali smo Ukrajinu na osnovu njene sopstvene Deklaracije o nezavisnosti i Ustava. Godine 1990. usvojena je Deklaracija o nezavisnosti, koja je govorila o nenuklearnoj, neutralnoj, nesvrstanoj državi koja priznaje prava svih nacionalnih manjina i tako dalje. I to je potom utvrđeno u ustavu zemlje – rekao je Lavrov.

On je napomenuo da Moskva priznaje upravo takvu Ukrajinu, ali se ona veoma razlikuje od sadašnje zemlje, kojom, kako kaže, “vlada otvoreno nacistički režim”.

Potom se osvrnuo i na potencijalni sastanak Putina i Trampa.

– Mi smo ljubazni ljudi. Kada nas pozovu, kažemo da se slažemo i hajde da se dogovorimo o formatu, mestu i vremenu. Predsjednik SAD Donald Tramp je u Bijeloj kući rekao da se poziv povlači. Kasnije su Amerikanci rekli da “otkazivanje” znači “odlaganje”. Dakle, sve zavisi od inicijatora – rekao je Lavrov.

