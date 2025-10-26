Rusija predstavila razarajuće oružje od kojeg se nijedna država ne može odbraniti?

Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je u nedjelju da je Rusija testirala novi nuklearni krstareći projektil sposoban da probije postojeće odbrambene sisteme, te da se približava njegovom uvođenju u naoružanje ruske vojske.

Na videosnimku koji je objavio Kremlj, Putin, obučen u maskirnu uniformu, sastaje se sa visokim vojnim zvaničnicima. General Valerij Gerasimov, načelnik ruskog generalštaba, rekao je da je projektil “Burevestnik” prešao 14.000 kilometara tokom ključnog testiranja u utorak i proveo 15 sati u letu. “To nije granica”, dodao je Gerasimov.

Putin je u razgovoru s Gerasimovom naglasio da je potrebno utvrditi moguće primjene projektila i pripremiti infrastrukturu za njegovo uvođenje u naoružanje. Predsjednik je također tvrdio da je projektil imun na postojeće i buduće odbrambene sisteme zahvaljujući gotovo neograničenom dometu i nepredvidivom letu.

U srijedu je Putin naredio vježbe strateških nuklearnih snaga Rusije, koje su uključivale probne lansiranja projektila. Vježba je održana u trenutku kada je njegov planirani samit o Ukrajini s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom odgođen.

Kremlj je saopćio da su manevri obuhvatili sve komponente ruske nuklearne moći, uključujući interkontinentalne balističke projektile ispaljene s lansirnih mjesta u sjeverozapadnoj Rusiji i iz podmornice u Barentsovom moru. Vježbe su također uključivale strateške bombardere Tu-95 koji su ispaljivali krstareće projektile velikog dometa.

