“Turska je ključni igrač”

Objavljeno prije 1 sat

Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je danas da se “nijedna politička ili sigurnosna jednadžba, od Sirije do Gaze i od Perzijskog zaljeva do sukoba između Rusije i Ukrajine, ne može riješiti bez sudjelovanja Turske”.

Govoreći na završnoj sesiji skupa “Susreti stoljeća Turske” u Istanbulu, Erdogan je naglasio da je Turska postala “poštovana i regionalno i globalno kao zemlja koja izvozi mir i stabilnost”, javlja Anadolu Agency.

Rekao je da je dugoročni cilj Turske osigurati jedinstvo i sigurnost nacije doprinoseći regionalnom miru.

„Zajedničkom voljom prvo ćemo izgraditi Tursku bez terora, a zatim i regiju bez terora“, rekao je turski predsjednik i ponovio da će nastaviti voditi politiku temeljenu na stabilnosti, suradnji i miru.


