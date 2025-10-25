“Turska je ključni igrač”

Govoreći na završnoj sesiji skupa “Susreti stoljeća Turske” u Istanbulu, Erdogan je naglasio da je Turska postala “poštovana i regionalno i globalno kao zemlja koja izvozi mir i stabilnost”, javlja Anadolu Agency.

Rekao je da je dugoročni cilj Turske osigurati jedinstvo i sigurnost nacije doprinoseći regionalnom miru.

„Zajedničkom voljom prvo ćemo izgraditi Tursku bez terora, a zatim i regiju bez terora“, rekao je turski predsjednik i ponovio da će nastaviti voditi politiku temeljenu na stabilnosti, suradnji i miru.

