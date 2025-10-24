Koliko Putina koštaju raketni udari po ukrajinskim gradovima, najjeftinija raketa milion i po dolara

Prema informacijama koje je pribavio ukrajinski portal Vojni (Militaryny), dokumenti o nabavci po prvi put otkrivaju precizne podatke o količinama, vrstama i cijenama raketa koje je ruska vojska naručila za period od 2024. do 2027. godine.

Na osnovu ugovora, vidljivo je da su planirane značajne isporuke raketa dugog dometa, kako onih lansiranih sa kopna, tako i sa zraka. Među njima se najviše izdvaja kopneno lansirana krstareća raketa 9M728 (Iskander-K), koja zauzima najveći udio u narudžbama.

Prema dokumentima, Konstruktorski biro Inovator (Konstruktorski biro Novator) primio je najmanje dvije narudžbe koje obuhvataju ukupno 303 rakete tokom 2025. godine. Jedinična cijena iznosi između 135 i 142 miliona rubalja, što odgovara približno 1,5 miliona američkih dolara po komadu. Raketa je opremljena bojevom glavom mase oko 480 kilograma i ima domet približno 500 kilometara.

Rusko Ministarstvo odbrane naručilo je i modernizovanu verziju rakete 9M729, za koju se navodi da ima povećani domet veći od 2.000 kilometara. Samo u 2025. godini ugovoreno je 95 jedinica, po cijeni od oko 146 miliona rubalja, što prosječno iznosi između 1,4 i 1,8 miliona američkih dolara za jednu raketu.

Najčešće korišteni projektil, krstareća raketa 3M14 Kalibr (Kalibr), predmet je velikih ugovora za 2025. godinu. Prema dogovoru, planirana je isporuka 450 raketa, pri čemu je jedinična cijena 168 miliona rubalja, odnosno oko dva miliona dolara po komadu.

