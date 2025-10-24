Peskov: Putin i Tramp nisu isključili mogućnost budućeg samita

Portparol Kremlja Dmitry Peskov izjavio je u petak da ruski predsjednik Vladimir Putin i američki predsjednik Donald Tramp (Trump) nisu isključili mogućnost održavanja budućeg samita.

Govoreći na konferenciji za novinare u Moskvi, Peskov je istakao da se takvo razumijevanje temelji na njihovim nedavnim javnim izjavama.

– Da, predsjednik Tramp je izjavio da trenutno ne razmišlja o organizovanju samita. Međutim, u protekla dva dana više puta je pomenuo da ne isključuje mogućnost da se takav samit održi u budućnosti – rekao je Peskov.

Dodao je da, budući da nisu dogovoreni nikakvi konkretni datumi niti detalji, nije tačno sugerisati da je bilo šta sabotirano.

– Ni Tramp ni Putin ne žele gubiti vrijeme, nemaju namjeru sastajati se samo radi sastanka – rekao je portparol.

Naglasio je da, kako bi sastanak lidera bio produktivan, mora prethodno biti obavljen pripremni rad na ministarskom nivou, posebno “ruskog ministra vanjskih poslova Sergeja Lavrova i američkog državnog sekretara Marka Rubija”.

Na pitanje o odnosima s Ukrajinom, Peskov je opisao trenutnu fazu pregovora kao produženu pauzu, pripisujući je nevoljkosti Kijeva da intenzivira proces pregovora.

– Ova nevoljkost Kijeva da ubrza mirovne razgovore aktivno se potiče, prvenstveno od evropskih nadzornika Ukrajine – naglasio je Peskov.

Putinovo upozorenje

Govoreći o upozorenju predsjednika Putina o zapanjujućem odgovoru ako SAD isporuči Ukrajini rakete tipa Tomahawk, Peskov je pojasnio da se Putinova izjava odnosila na bilo kakav takav napad uopće, a ne na konkretno oružje.

Komentarišući nove zapadne sankcije, rekao je da će Rusija odgovoriti u skladu sa svojim nacionalnim interesima.

– Trenutno analiziramo objavljene sankcije. Naravno, djelovat ćemo na načine koji najbolje služe našim interesima. To ostaje glavni fokus naših postupaka – dodao je.

Nove sankcije

Pozivajući se na nedavnu izjavu predsjednika Trampa, portparol Kremlja saglasio se da će se efekti novih sankcija procijeniti nakon šest mjeseci.

– Zaista, sačekat ćemo i vidjeti kako će se stvari razvijati za šest mjeseci. Posmatramo šta se sada događa, prisjećamo se događaja od prošle i pretprošle godine i nadamo se da ćemo bolje razumjeti situaciju za šest mjeseci, možda čak i godinu dana kasnije – rekao je.

Sporazum s Japanom

Govoreći o želji japanske premijerke Sanae Takaiči (Takaichi) da zaključi mirovni sporazum s Rusijom, Peskov je potvrdio da Moskva dijeli tu težnju.

Dodao je da je dijalog gotovo prestao zbog neprijateljskih koraka koje su poduzele prethodne japanske vlade.

Facebook komentari