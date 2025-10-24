Erdogan: SAD i ostali moraju podstaći Izrael da prestane kršiti prekid vatre u Gazi

Turski predsjednik Tayyip Erdogan izjavio je da Sjedinjene Države i ostali moraju učiniti više kako bi podstakli Izrael da prestane kršiti sporazum o prekidu vatre u Gazi, uključujući moguću upotrebu sankcija ili zaustavljanje prodaje oružja.

Članica NATO-a Turska, jedna od najglasnijih kritičara izraelskih napada na Gazu, pridružila se pregovorima o prekidu vatre kao posrednik nakon uglavnom indirektnog sudjelovanja. Njena pojačana uloga uslijedila je nakon sastanka prošlog mjeseca između Erdogana i američkog predsjednika Donalda Trumpa u Bijeloj kući.

– Kao Turska, činimo sve što možemo da se osigura prekid vatre. Hamasova strana se pridržava prekida vatre. Zapravo, otvoreno izjavljuje svoju predanost tome. Izrael, u međuvremenu, nastavlja kršiti prekid vatre – rekao je Erdogan novinarima na povratku s regionalne turneje po Zalivu.

– Međunarodna zajednica, odnosno Sjedinjene Države, moraju učiniti više kako bi osigurale potpuno poštovanje primirja i sporazuma od strane Izraela – rekao je, sudeći po transkriptu njegovih komentara koji je njegov ured podijelio u petak.

– Izrael mora biti prisiljen ispuniti svoja obećanja putem sankcija i zaustavljanja prodaje oružja – dodao je

Ankara je saopćila da će se pridružiti “radnoj grupi“ koja će nadzirati provedbu primirja, da njene oružane snage mogu služiti u vojnom ili civilnom svojstvu po potrebi i da će igrati aktivnu ulogu u obnovi enklave.

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu u srijedu je nagovijestio svoje protivljenje bilo kakvoj ulozi turskih naga sigurnosti s u Pojasu Gaze.

Upitan o Netanyahuovim komentarima, Erdogan se suzdržao od svojih uobičajenih kritika izraelskog čelnika i čini se da je ublažio svoju raniju predanost preuzimanju uloge na terenu u Gazi, rekavši da su razgovori o tom pitanju još u toku.

– Razgovori se nastavljaju o radnoj grupi koja će raditi u Gazi. Modaliteti toga još nisu jasni. Budući da je ovo višestruko pitanje, vode se sveobuhvatni pregovori. Spremni smo pružiti Gazi bilo kakav oblik podrške po tom pitanju – rekao je.

Također je ponovio prethodni poziv zemljama Perzijskog zaliva da sada poduzmu mjere u vezi s finansiranjem napora za obnovu Gaze, rekavši da niko ne može sam dovršiti taj zadatak.

Odnosi između bivših saveznika Izraela i Turske dostigli su nove najniže tačke tokom rata u Gazi, a Ankara optužuje Netanyahuovu vladu za genocid, što je Izrael više puta negirao, prenosi Reuters, piše Fena.

