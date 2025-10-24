Trump od 3 opcije za sankcije Rusiji izabrao SREDNJU?! Pripremane su već dugo, najmoćniji paket je uključivao OVO!

Američki predsjednik Donald Trump je ove nedelje predstavio novi paket sankcija protiv Rusije, odlučivši se za „srednju opciju“ usmjerenu na ruski energetski sektor. Opcije za sankcije, od najblažih do najtežih, pripremaju se već dugo, piše Volstrit žurnal.

Tri paketa na stolu

Prema riječima neimenovanih zvaničnika, tri različita paketa sankcija razvijena su prije nekoliko mjeseci kako bi administracija bila spremna u slučaju da Tramp odluči da preduzme oštrije mjere.

Najmoćniji paket je uključivao sveobuhvatne ekonomske mere i direktne sankcije protiv ruskog rukovodstva. Najblaži paket je zahtjevao ograničene korake, dok je srednji, za koji se Tramp na kraju odlučio, usmjeren na energetske resurse Rusije, uključujući sankcije protiv Rosnjefta, Lukoila i njihovih podružnica.

Odluka je donijeta nakon sastanka

Odluka je donijeta u srijedu, 22. oktobra, kada se Tramp sastao sa ministrom finansija Skotom Besentom i naložio mu da pripremi sankcije ruskoj nafti. Zatim je zatražio mišljenje svojih glavnih savjetnika, a državni sekretar Marko Rubio i ministar odbrane Pit Hegset podržali su njegovu odluku.

Trampovo strpljenje je na izmaku

Izvori iz administracije kažu da je Tramp izgubio strpljenje zbog neuspeha Kremlja da pokaže spremnost za mirovne pregovore, jer se pojavljuju novi snimci razaranja u Ukrajini izazvanih ruskim napadima.

Iako se nije javno izjasnio, zvaničnici kažu da su ga snimci iritirali. Njegova frustracija je navodno porasla nakon što je uspješno posredovao u postizanju dogovora između Izraela i Hamasa, dok je Putin istrajao u svojim maksimalističkim zahtjevima.

Sam Tramp je kasnije rekao da je „osjećao da je došlo vreme“ za sankcije jer njegovi razgovori sa Putinom „nisu vodili nikuda“.

Očekivani udarac po ruske finansije

Trampova administracija smatra da bi nove sankcije mogle značajno uticati na ruske finansije, koje su već opterećene ekonomskim problemima i u velikoj mjeri zavisne od izvoza energije. Nakon što su sankcije objavljene, indijske rafinerije su navodno počele da preispituju svoje dobavljače, a neke kineske kompanije su privremeno obustavile kupovinu ruske nafte.

Za sada nema naznaka da li će Tramp razmotriti dodatne, čak i strože sankcije ako ovaj potez konačno ne primora Rusiju za pregovarački sto.

