Svijet

OVO JE SNIMAK ZBOG KOJE JE TRUMP POLUDIO, AMERIKANAC PRSO NAČISTO! Momentalno se oglasio i povukao šok potez!

4.1K  
Objavljeno prije 16 minuta

Video prikazuje tipične scene američkog života, radnike i njihove porodice, poljoprivrednike i obične ljude, vjerovatno sugerišući a oslanjajući se na Reganove riječi, da će Trampove carine imati ozbiljne posljedice po građane SAD…

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je danas da prekida trgovinske pregovore sa Kanadom, navodeći kao razlog negativnu televizijsku reklamu o carinama koja je nedavno emitovana u kanadskoj provinciji Ontario.

Tramp je kao razlog za momentalni prekid pregovora naveo da je u reklami korišćen govor bivšeg predsjednika SAD Ronalda Regana iz 1987. godine, koji je, prema navodima Reganove fondacije, izvučen iz konteksta.

U reklami se čuje kako Regan izgovara sljedeće:

” Kada neko kaže: “Hajde da uvedemo carine na strane uvoze”, to na prvi pogled djeluje kao patriotski potez kojim se štite američki proizvodi i radna mjesta. I ponekad, kratkoročno, to i funkcioniše – ali samo nakratko. Na duže staze, takve trgovinske barijere štete svakom američkom radniku i potrošaču. Visoke carine neizbježno dovode do odmazde stranih zemalja i pokretanja žestokih trgovinskih ratova. A tada slijedi najgore: tržišta se smanjuju i urušavaju, kompanije i industrije zatvaraju, a milioni ljudi ostaju bez posla.

U cijelom svijetu sve više raste svijest da je put ka blagostanju svih naroda u odbacivanju protekcionističkih zakona i podsticanju poštene i slobodne konkurencije. Radna mesta i privredni rast Amerike su na kocki”.

Video prikazuje tipične scene američkog života, radnike i njihove porodice, poljoprivrednike i obične ljude, vjerovatno sugerišući a oslanjajući se na Reganove riječi, da će Trampove carine imati ozbiljne posljedice po građane SAD.

Tramp je oštro odgovorio na svojoj društvenoj mreži Truth.

– Fondacija Ronalda Regana upravo je saopštila da je Kanada preverantski iskoristila reklamu koja je lažna u kojoj Ronald Regan govori negativno o carinama. Vrijednost tog oglasa bila je 75 miliona dolara. Oni su to uradili isključivo kako bi se umiješali u odluku Vrhovnog suda Sjedinjenih Država i drugih sudova. Carine su od izuzetne važnosti za nacionalnu bezbjednost i ekonomiju Sjedinjenih Američkih Država. Zbog njihovog krajnje neprimjerenog ponašanja, svi trgovinski pregovori sa Kanadom ovim putem se prekidaju. Hvala na pažnji! – napisao je Tramp.

Fondacija Ronald Regan se takođe oglasila povodom ove reklame.

– Reklama pogrešno prikazuje predsjedničko radio obraćanje a vlada Ontarija nije tražila niti dobila dozvolu da koristi i menja izjave predsednika Regana. Predsjednička fondacija i institut Ronalda Regana trenutno razmatraju svoje pravne opcije u vezi s ovim slučajem – naveli su iz fondacije.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh