OVO JE SNIMAK ZBOG KOJE JE TRUMP POLUDIO, AMERIKANAC PRSO NAČISTO! Momentalno se oglasio i povukao šok potez!

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je danas da prekida trgovinske pregovore sa Kanadom, navodeći kao razlog negativnu televizijsku reklamu o carinama koja je nedavno emitovana u kanadskoj provinciji Ontario.

Tramp je kao razlog za momentalni prekid pregovora naveo da je u reklami korišćen govor bivšeg predsjednika SAD Ronalda Regana iz 1987. godine, koji je, prema navodima Reganove fondacije, izvučen iz konteksta.

U reklami se čuje kako Regan izgovara sljedeće:

” Kada neko kaže: “Hajde da uvedemo carine na strane uvoze”, to na prvi pogled djeluje kao patriotski potez kojim se štite američki proizvodi i radna mjesta. I ponekad, kratkoročno, to i funkcioniše – ali samo nakratko. Na duže staze, takve trgovinske barijere štete svakom američkom radniku i potrošaču. Visoke carine neizbježno dovode do odmazde stranih zemalja i pokretanja žestokih trgovinskih ratova. A tada slijedi najgore: tržišta se smanjuju i urušavaju, kompanije i industrije zatvaraju, a milioni ljudi ostaju bez posla.

U cijelom svijetu sve više raste svijest da je put ka blagostanju svih naroda u odbacivanju protekcionističkih zakona i podsticanju poštene i slobodne konkurencije. Radna mesta i privredni rast Amerike su na kocki”.

Video prikazuje tipične scene američkog života, radnike i njihove porodice, poljoprivrednike i obične ljude, vjerovatno sugerišući a oslanjajući se na Reganove riječi, da će Trampove carine imati ozbiljne posljedice po građane SAD.

Tramp je oštro odgovorio na svojoj društvenoj mreži Truth.

– Fondacija Ronalda Regana upravo je saopštila da je Kanada preverantski iskoristila reklamu koja je lažna u kojoj Ronald Regan govori negativno o carinama. Vrijednost tog oglasa bila je 75 miliona dolara. Oni su to uradili isključivo kako bi se umiješali u odluku Vrhovnog suda Sjedinjenih Država i drugih sudova. Carine su od izuzetne važnosti za nacionalnu bezbjednost i ekonomiju Sjedinjenih Američkih Država. Zbog njihovog krajnje neprimjerenog ponašanja, svi trgovinski pregovori sa Kanadom ovim putem se prekidaju. Hvala na pažnji! – napisao je Tramp.

Fondacija Ronald Regan se takođe oglasila povodom ove reklame.

– Reklama pogrešno prikazuje predsjedničko radio obraćanje a vlada Ontarija nije tražila niti dobila dozvolu da koristi i menja izjave predsednika Regana. Predsjednička fondacija i institut Ronalda Regana trenutno razmatraju svoje pravne opcije u vezi s ovim slučajem – naveli su iz fondacije.

