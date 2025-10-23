Trump razmatra oslobađanje “palestinskog Mandele”?

Trump je u intervjuu za časopis Time rekao da je s pomoćnicima Bijele kuće razgovarao o mogućnosti Barghoutijevog puštanja na slobodu .

„Doslovno sam se suočio s tim pitanjem oko 15 minuta prije nego što ste nazvali“, rekao je Trump kada su ga pitali o Barghoutiju, dodajući da će donijeti odluku, izvještava AP .

Bijela kuća nije odgovorila na zahtjev za komentar o Trumpovim razmatranjima o tom pitanju, ali priznanje američkog predsjednika da se o tom pitanju raspravlja unutar administracije naglašava težak zadatak pronalaska vjerodostojnih političkih osoba koje bi mogle nadzirati upravljanje Gazom , dok SAD i Izrael kažu da su predani sprječavanju Hamasa da nastavi vladati tim teritorijem, navela je američka agencija.

Barghouti nije bio među zatvorenicima koje je Izrael pristao pustiti u zamjenu za taoce ovog mjeseca u sklopu sporazuma o primirju u Gazi, iako su dužnosnici Hamasa pozivali na njegovo puštanje.

Ko je Marwan Barghouti?

Izrael smatra Bargutija terorističkim vođom.

On izdržava više doživotnih kazni zatvora nakon što je 2004. godine osuđen u vezi sa napadima u Izraelu u kojima je poginulo pet ljudi.

Neki stručnjaci kažu da se Izrael boji Barghoutija iz drugog razloga: ovaj zagovornik dvodržavnog rješenja, koji je podržavao oružani otpor okupaciji, mogao bi postati snažna figura koja bi ujedinila Palestince.

Neki Palestinci ga vide kao svog Nelsona Mandelu , južnoafričkog borca ​​protiv apartheida koji je postao prvi crni predsjednik svoje zemlje.

Jedna od rijetkih osoba oko koje postoji široki konsenzus u palestinskoj politici, 66-godišnji Barghouti, naširoko se smatra mogućim nasljednikom Mahmouda Abbasa, ostarjelog i nepopularnog vođe međunarodno priznate Palestinske uprave koja upravlja dijelovima Zapadne obale.

Ankete javnog mnijenja pokazuju da je Barghouti najpopularniji palestinski vođa .

Bargouti je bio na čelu Fataha na Zapadnoj obali kada je izbila druga intifada, palestinski ustanak protiv Izraela.

Izrael ga je optužio da je vođa Brigada mučenika Al-Akse, labave skupine oružanih formacija povezanih s Fatahom koje su izvodile napade na Izraelce.

Barghouti nikada nije komentirao svoje veze s Brigadama.

Izrazivši nadu u palestinsku državu koja živi u miru uz Izrael, također je tvrdio da Palestinci imaju pravo boriti se protiv širenja izraelskih naselja i vojne sile nad njima.

Ubrzo nakon toga, Izrael ga je uhapsio .

Na suđenju je odbio da se brani jer nije priznavao nadležnost suda.

Osudjen je za ubojstvo zbog sudjelovanja u više napada Brigade i dobio je pet doživotnih kazni zatvora, dok je oslobođen optužbi za druge napade.

Većina onih koje je Izrael ovog mjeseca pustio na slobodu prema sporazumu o primirju pripadaju frakcijama Hamasa i Fataha uhićenim tijekom 2000-ih.

Mnogi su osuđeni zbog sudjelovanja u pucnjavama, bombaškim napadima ili drugim akcijama u kojima su ubijeni ili pokušani biti ubijeni izraelski civili, doseljenici i vojnici.

Nakon puštanja na slobodu, više od polovice njih poslano je u Gazu ili u progonstvo izvan palestinskih teritorija.

