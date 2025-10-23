Svijet

Trump razmatra oslobađanje “palestinskog Mandele”?

Objavljeno prije 20 minuta

Američki predsjednik Donald Trump danas je nagovijestio da bi mogao pozvati Izrael da oslobodi zatvorenog vođu Fataha Marwana Barghoutija, jednog od najpopularnijih palestinskih vođa.

Trump je u intervjuu za časopis Time rekao da je s pomoćnicima Bijele kuće razgovarao o mogućnosti Barghoutijevog puštanja na slobodu .

„Doslovno sam se suočio s tim pitanjem oko 15 minuta prije nego što ste nazvali“, rekao je Trump kada su ga pitali o Barghoutiju, dodajući da će donijeti odluku, izvještava AP .

Bijela kuća nije odgovorila na zahtjev za komentar o Trumpovim razmatranjima o tom pitanju, ali priznanje američkog predsjednika da se o tom pitanju raspravlja unutar administracije naglašava težak zadatak pronalaska vjerodostojnih političkih osoba koje bi mogle nadzirati upravljanje Gazom , dok SAD i Izrael kažu da su predani sprječavanju Hamasa da nastavi vladati tim teritorijem, navela je američka agencija.

Barghouti nije bio među zatvorenicima koje je Izrael pristao pustiti u zamjenu za taoce ovog mjeseca u sklopu sporazuma o primirju u Gazi, iako su dužnosnici Hamasa pozivali na njegovo puštanje.

Ko je Marwan Barghouti?
Izrael smatra Bargutija terorističkim vođom.

On izdržava više doživotnih kazni zatvora nakon što je 2004. godine osuđen u vezi sa napadima u Izraelu u kojima je poginulo pet ljudi.

Neki stručnjaci kažu da se Izrael boji Barghoutija iz drugog razloga: ovaj zagovornik dvodržavnog rješenja, koji je podržavao oružani otpor okupaciji, mogao bi postati snažna figura koja bi ujedinila Palestince.

Neki Palestinci ga vide kao svog Nelsona Mandelu , južnoafričkog borca ​​protiv apartheida koji je postao prvi crni predsjednik svoje zemlje.

Jedna od rijetkih osoba oko koje postoji široki konsenzus u palestinskoj politici, 66-godišnji Barghouti, naširoko se smatra mogućim nasljednikom Mahmouda Abbasa, ostarjelog i nepopularnog vođe međunarodno priznate Palestinske uprave koja upravlja dijelovima Zapadne obale.

Ankete javnog mnijenja pokazuju da je Barghouti najpopularniji palestinski vođa .

Bargouti je bio na čelu Fataha na Zapadnoj obali kada je izbila druga intifada, palestinski ustanak protiv Izraela.

Izrael ga je optužio da je vođa Brigada mučenika Al-Akse, labave skupine oružanih formacija povezanih s Fatahom koje su izvodile napade na Izraelce.

Barghouti nikada nije komentirao svoje veze s Brigadama.

Izrazivši nadu u palestinsku državu koja živi u miru uz Izrael, također je tvrdio da Palestinci imaju pravo boriti se protiv širenja izraelskih naselja i vojne sile nad njima.

Ubrzo nakon toga, Izrael ga je uhapsio .

Na suđenju je odbio da se brani jer nije priznavao nadležnost suda.

Osudjen je za ubojstvo zbog sudjelovanja u više napada Brigade i dobio je pet doživotnih kazni zatvora, dok je oslobođen optužbi za druge napade.

Većina onih koje je Izrael ovog mjeseca pustio na slobodu prema sporazumu o primirju pripadaju frakcijama Hamasa i Fataha uhićenim tijekom 2000-ih.

Mnogi su osuđeni zbog sudjelovanja u pucnjavama, bombaškim napadima ili drugim akcijama u kojima su ubijeni ili pokušani biti ubijeni izraelski civili, doseljenici i vojnici.

Nakon puštanja na slobodu, više od polovice njih poslano je u Gazu ili u progonstvo izvan palestinskih teritorija.


