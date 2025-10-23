“Bibi, ne možeš se boriti protiv svijeta” – TRUMPOVA poruka IZRAELU: Ako to uradite, izgubićete našu podršku

“To se neće desiti. Neće se desiti. Neće se desiti zato što sam dao riječ arapskim zemljama. I to sada ne možete da uradite. Imali smo veliku arapsku podršku. Neće se desiti zato što sam dao riječ arapskim zemljama. Neće se desiti. Izrael bi izgubio svu podršku Sjedinjenih Država ako bi se to desilo”, rekao je Tramp u intervjuu za časopis Tajm od 15 oktobra koji je objavljen danas.

Rekao je da je “prisilio” izraelskog premijera Benjamina Netanyahua da zaustavi rat protiv Hamasa u Gazi , inače bi “mogao trajati godinama”.

„Rekao sam Bibiju:’ Bibi , ne možeš se boriti protiv svijeta. Možeš se boriti u pojedinačnim bitkama, ali svijet je protiv tebe. A Izrael je vrlo malo mjesto u usporedbi sa svijetom.’ Znate, zaustavio sam ga jer bi on samo nastavio. Moglo je trajati godinama. Trajalo bi godinama. I zaustavio sam ga, i svi su se okupili kad sam ga zaustavio, bilo je nevjerojatno“, rekao je Trump.

On je objasnio da je Izrael postajao “veoma nepopularan” i da je na to mislio kad je rekao “svijet”.

Facebook komentari