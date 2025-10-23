Japanci izmislili kabine za spavanje u uspravnom položaju, neke firme već su zainteresovane

Zapadnjaci koji turistički ili poslovno putuju u Japan često ostanu začuđeni činjenicom da je Japance lako zateći kako drijemaju, bilo da se nalaze u željezničkom vagonu, na stanici podzemne željeznice ili u gradskom parku. Čini se da zbog stresnog načina života mnogi pokušavaju pronaći utjehu i napuniti baterije tokom 15-minutnog sna – na krajnjim stanicama podzemne željeznice čak postoje radnici kojima je dužnost probuditi spavače i natjerati ih da izađu iz vagona.Nije zato čudno da su u Japanu izumili i nešto što bi inovatori u malo kojoj drugoj zemlji palo na pamet – kabinu za uspravno spavanje. Ovaj projekt, nazvan Giraffenap, produkt je saradnje kompanija Itoki Corporation i Koyoju Plywood, a zamišljen je da omogući kratki odmor svima kojima je to potrebno. Ime kabine je inspirisano žirafama, koje spavaju stojeći, pa se tako i ljudi u ovoj kapsuli mogu osloniti i nakratko utonuti u san, piše Dom i dizajn.

Za razliku od klasičnih nap boxova koji nude odmor u horizontalnom položaju, Giraffenap pruža četiri oslonca – za glavu, leđa, potkoljenice i stopala – ali za odmor u uspravnom položaju. Kombinacija tih tačaka podrške omogućuje stabilnost i udobnost, pa korisnik može zatvoriti oči i na dvadesetak minuta potpuno se isključiti. Poanta je da kratki drijemež, prema brojnim istraživanjima, poboljšava koncentraciju, smanjuje stres i vraća energiju za ostatak radnog dana.Kabina dolazi u dvije izvedbe: model Spacia odiše minimalističkim futurističkim dizajnom, dok model Forest koristi prirodne tonove drva. Kompaktne je veličine (širine i dubine oko 1,2 metra, visine oko 2,5 metra), što je čini pogodnom za prostore u kojima nije moguće postaviti ležajeve ili sofe. Potrebna joj je samo utičnica, a proizvođači su ugradili i ventilaciju te akustičnu zaštitu kako bi korisnici imali osjećaj privatnosti i mira.Giraffenap je već izazvao zanimanje japanskih kompanija koje nastoje smanjiti iscrpljenost zaposlenih i istovremeno povećati produktivnost. Giraffenap kabine prvi su put postavljene u Nescafé Sleep Caféu u Harajukuu u Tokiju. Cijena korištenja bila je 825 jena za pola sata (oko 4,70 eura),pišu Vijesti

Kabine je moguće kupiti po cijeni od 25.000 američkih dolara (oko 21.390 eura), a na internetskoj stranici kompanije Koyoju Plywood navodi se da je rok isporuke tri mjeseca od uplate. Dakle, ako ste vlasnik kompanije i želite nove zaposlenike privući unikatnom wellbeing ponudom – ovo vam je savršena prilika.

