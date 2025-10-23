Tramp kaže da će donijeti odluku o oslobađanju palestinskog lidera Marvana Bargutija

Američki predsjednik Donald Tramp (Trump) rekao je da će odlučiti hoće li tražiti oslobađanje zatvorenog palestinskog lidera Marvana Bargutija (Marwan Barghouti), osobe za koju mnogi smatraju da bi mogla ujediniti Palestince oko rješenja s dvije države.

– Doslovno sam suočen s tim pitanjem otprilike 15 minuta prije nego što ste pozvali… To je bilo moje današnje pitanje – rekao je Tramp za magazin “Time” u intervjuu objavljenom u četvrtak.

– Dakle, donijet ću odluku – dodao je.

Komentari su uslijedili dok je Tramp govorio o palestinskom rukovodstvu, rekavši da Palestinci trenutno nemaju lidera, barem ne vidljivog.

Na pitanje o mogućoj ulozi predsjednika Palestinske samouprave Mahmuda Abasa (Mahmoud Abbas) u upravljanju Gazom nakon rata, Tramp je rekao: “Uvijek sam se dobro slagao s njim. Uvijek sam ga smatrao razumnim, ali vjerovatno neće.”

Barguti je istaknuti lider pokreta Fatah, često nazivan “palestinskim Mandelom” zbog svog utjecaja i liderskih sposobnosti.

Izrael ga je uhapsio 2002. godine i osudio na pet doživotnih kazni zatvora i dodatnih 40 godina zbog navodne umiješanosti u smrtonosne napade na Izraelce.

Bargouti je na vrhu većine palestinskih anketa o tome za koga bi birači glasali na predsjedničkim izborima, što ga čini potencijalno ujedinjujućom figurom za rješenje s dvije države.

