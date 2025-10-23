AVION SAMO ŠTO JE UZLETIO, A ONDA JE BUKNUO POŽAR! Letjelica se stropoštala na zemlju, pa EKSPLODIRALA, ima MRTVIH!

Avion se zapalio u stravičnoj nesreći odmah nakon poletanja, usmrtivši dva putnika na pisti u Venecueli.

Šokantan video je snimljen u trenutku kada se avion jedva odvojio od zemlje prije nego što se nagnuo i pao.

Avion je na kraju pao na jedno od krila, a zatim eksplodirao.

Video showing the crash of Piper PA-31T1 Cheyenne I, Venezuelan registration YV1443 (C/N 31T-7904013), at Paramillo Airport, in San Cristóbal, Venezuela, earlier today. According to local sources, there are two fatalities. (Via pro_plane_pilot) pic.twitter.com/Y3tvYtOttq — The Latin American Aviation Historical Society (@The_LAAHS) October 22, 2025

Zapanjeni svedoci koji su posmatrali poletanje aviona u blizini čuli su vriske dok je avion goreo.

Avion je poletao sa venecuelanskog aerodroma Paramiljo u Tačiri kada se srušio.

U nesreći su dva putnika poginula, a još dva su povrijeđena.

Preminule žrtve su nezvanično identifikovane kao Toni Bortone i Huan Maldonado, prema lokalnom izdanju “El Nasional”.

Pilot je navodno izgubio kontrolu nad avionom nakon što je eksplodirala guma, piše espreso.

