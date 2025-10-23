Svijet

AVION SAMO ŠTO JE UZLETIO, A ONDA JE BUKNUO POŽAR! Letjelica se stropoštala na zemlju, pa EKSPLODIRALA, ima MRTVIH!

10.1K  
Objavljeno prije 53 minute

Avion je na kraju pao na jedno od krila, a zatim eksplodirao…

 Printscreen/ X/ @The_LAAHS

Avion se zapalio u stravičnoj nesreći odmah nakon poletanja, usmrtivši dva putnika na pisti u Venecueli.

Šokantan video je snimljen u trenutku kada se avion jedva odvojio od zemlje prije nego što se nagnuo i pao.

Avion je na kraju pao na jedno od krila, a zatim eksplodirao.

Zapanjeni svedoci koji su posmatrali poletanje aviona u blizini čuli su vriske dok je avion goreo.

Avion je poletao sa venecuelanskog aerodroma Paramiljo u Tačiri kada se srušio.

U nesreći su dva putnika poginula, a još dva su povrijeđena.

Preminule žrtve su nezvanično identifikovane kao Toni Bortone i Huan Maldonado, prema lokalnom izdanju “El Nasional”.

Pilot je navodno izgubio kontrolu nad avionom nakon što je eksplodirala guma, piše espreso.


NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.
Teme:, ,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh