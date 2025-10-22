Ukrajina može da gađa Rusiju! SAD dale zeleno svijetlo za upotrebu ovih raketa, slijedi pravi haos!

Sjedinjene Države ukinule su ključno ograničenje na korištenje projektila dugog dometa koje su savezničke zemlje isporučile Ukrajini, što će Kijevu omogućiti pokretanje napada duboko u Rusiji, izvijestio je Wall Street Journal.

Taj potez podudara se s naporima američkog predsjednika Donalda Trumpa da izvrši pritisak na Moskvu da započne pregovore o okončanju rata i da ne opskrbljuje Kijev američkim raketama Tomahawk.

Trumpova administracija ukinula je ključno ograničenje na korištenje nekih projektila dugog dometa Ukrajini koje su joj osigurali zapadni saveznici, omogućujući Kijevu da pojača napade na ciljeve unutar Rusije i poveća pritisak na Kremlj, rekli su u srijedu američki dužnosnici.

U utorak je Ukrajina upotrijebila krstareću raketu Storm Shadow, koju je isporučila Velika Britanija, kako bi pogodila rusku tvornicu u Brjansku koja je proizvodila eksploziv i raketno gorivo, objavio je Glavni stožer Oružanih snaga Ukrajine na društvenim mrežama.

Udar je nazvan “uspješnim pogotkom” koji je probio rusku protuzračnu obranu.

