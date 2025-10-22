Svijet

Britanski razarač presreo ruski ratni brod u Sjevernom moru

Objavljeno prije 1 sat

Britanski razarač HMS Duncan, baziran u Portsmutu, presreo je i nadzirao ruski ratni brod dok je plovio kroz britanske teritorijalne vode, saopćila je Kraljevska mornarica.

Operacija je provedena pod komandom Savezničke pomorske komande NATO.

Razarač tipa 45 bio je u pratnji helikoptera Wildcat i nadzirao je ruski razarač Viceadmiral Kulakov. Prema riječima portparola britanske mornarice, ovo je prvi put da je britanski brod direktno pod NATO komandom izveo ovakvu misiju.

HMS Duncan koristio je napredne senzore i nadzorne sisteme kako bi presreo ruski brod u Sjevernom moru, prateći njegovo kretanje prema zapadu kroz Lamanš, u pravcu ostrva Ušant, uz francusku obalu.U operaciji su učestvovali i nizozemski vojni helikopter NH90 te pripadnici francuske mornarice, pojačavajući prisustvo savezničkih snaga u regionu,pišu Vijesti


