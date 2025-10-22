NATO na nogama: Britanci presreli ruski razarač

HMS Duncan, koji je baziran u Portsmutu, raspoređen je od strane Savezničke pomorske komande NATO, saopštila je Kraljevska mornarica, javlja Sky News.

Riječ je o razaraču tipa 45, kojem se pridružio i helikopter modela Wildcat, a oboje su bili upućeni u praćenje ruskog razarača Viceadmiral Kulakov.

Prema riječima portparola mornarice, ovo je prvi put da je britanski ratni brod direktno pod komandom Alijanse obavio takvu operaciju. Razarač je koristio napredne senzore i sisteme kako bi presreo ruski brod u Sjevernom moru, te pratio njegovo kretanje prema zapadu kroz Lamanš, u smeru ostrva Ušant, uz francusku obalu.

U operaciji su učestvovali i holandski vojni helikopter NH90, kao i francuska mornarica. Savezniča pomorska komanda NATO ima sedište u Nortvuu, u Midlseksu.

“Kraljevska mornarica uvijek je spremna da odgovori na svaku aktivnost ruske mornarice. Sprovodimo stalne operacije nadzora kako bismo zaštitili Britaniju i naše teritorijalne vode”, poručio je ministar oružanih snaga Al Karns.

HMS Duncan jedan je od dva broda Kraljevske mornarice koji su dio NATO radne grupe Standing Maritime Group 1 (SNMG1), koja patrolira sjevernim evropskim vodama.

