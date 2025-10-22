Novo otkriće o vakcini protiv Covida šokira naučni svijet: “Ovo mijenja sve

Na posljednjem kongresu Evropskog društva za medicinsku onkologiju u Berlinu, istraživači su predstavili rezultate koji su iznenadili čak i najiskusnije ljekare. mRNA vakcine protiv Covida – one koje su promijenile svijet i podijelile čovječanstvo tokom pandemije – mogle bi imati iznenađujući efekat: produžavaju život oboljelih od raka i jačaju njihov imunološki sistem, prenosi Reuters.Studija koju su proveli Univerzitet Florida i MD Anderson Cancer Center, a koja je obuhvatila više od 1.000 pacijenata s uznapredovalim rakom pluća i melanomom, otkrila je da su oni koji su primili mRNA vakcinu u prva tri mjeseca od početka imunoterapije imali dvostruko veće šanse da prežive tri godine u poređenju s onima koji je nisu primili, prenosi Metropolitan.

Naučnici vjeruju da vakcina ne djeluje samo protiv virusa, već ima i nespecifičan učinak na jačanje imuniteta, koji potiče tijelo da se snažnije bori protiv ćelija raka. “To je vrsta iskre paljenja koja budi imunološki sistem i pojačava učinak terapije”, objašnjava dr. Elias Sajur, glavni autor studije.

Prema njegovim riječima, ovo bi moglo označiti novo poglavlje u onkologiji: “Ako se rezultati potvrde, mogli bismo biti na pragu univerzalne mRNA vakcine protiv raka”. Daljnje kliničke studije sada će provjeriti može li se učinak potvrditi kod drugih vrsta raka i većeg broja pacijenata.

Iako su vakcine protiv COVID-a izazvale i nastavljaju izazivati ​​mnoge žustre debate posljednjih godina, ista tehnologija koja je pomogla svijetu da preživi pandemiju sada bi se mogla pokazati ključem za duži život miliona pacijenata s najtežim dijagnozama.

