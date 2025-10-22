Ujedinjene nacije sljedeće godine dobijaju novog sekretara

Od ta tri imena, dvije su žene, u skladu s rezolucijom koja potiče i potiče žene da se kandiduju.

Službena utrka za nasljednika sadašnjeg glavnog tajnika Antonia Guterresa započet će kada Vijeće sigurnosti UN-a, koje ima 15 članica, pet stalnih i 10 rotirajućih, i predsjednik Opće skupštine UN-a, koja ima 193 članice, objave zajednički poziv za nominacije, što se očekuje do kraja godine, objašnjava Reuters.

Kandidata mora nominirati država članica UN-a, a iako se u praksi slijedi regionalna rotacija, Reuters ističe da se mogu očekivati ​​i kandidature izvan redoslijeda. Nakon što je 2016. izabran Portugalac Guterres, iako je tada bilo predviđeno da tajnik dođe iz istočne Europe, sljedeća regija, prema nepisanom pravilu, je Latinska Amerika.

Među prvim najavljenim kandidatima je bivša čileanska predsjednica Michelle Bachelet, koju će službeno nominirati predsjednik Gabriel Borić. Bachelet je također bila visoka povjerenica UN-a za ljudska prava (2018. – 2022.) i izvršna direktorica UN Women (2010. – 2013.). Kostarika će nominirati bivšu potpredsjednicu Rebeccu Greenspan, sadašnju glavnu tajnicu Konferencije UN-a o trgovini i razvoju (UNCTAD). Treći kandidat iz regije je Rafael Grossi iz Argentine, sadašnji ravnatelj Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) od 2019., koji je potvrdio svoju kandidaturu 3. rujna ove godine. Vijeće sigurnosti UN-a rangirat će kandidate tajnim glasovanjem dok se ne postigne konsenzus.

Glasački listići stalnih članica s pravom veta (Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina, Velika Britanija i Francuska) bit će drugačije obojeni od onih ostalih članica. Da bi bio izabran, kandidat mora dobiti najmanje devet glasova bez veta u Vijeću sigurnosti, a odluka se zatim šalje Općoj skupštini UN-a, koja tradicionalno samo potvrđuje izbor. UN je posljednjih godina pokušao povećati transparentnost procesa, koji se dugo smatrao netransparentnim, prema Reutersu.

Opća skupština usvojila je u rujnu 2025. rezoluciju kojom se od svih kandidata zahtijeva da dostave javno dostupne izjave o viziji, otkriju izvore financiranja kampanje i, ako već rade u sustavu UN-a, razmotre privremeno povlačenje kako bi izbjegli sukob interesa. Rezolucija je također izrazila „žaljenje što nijedna žena nikada nije obnašala dužnost glavne tajnice UN-a“ i potaknula države članice da „ozbiljno razmotre kandidature žena“.

Prema Povelji UN-a, glavni tajnik je “glavni administrativni dužnosnik” svjetske organizacije, dok službena web stranica UN-a opisuje tu poziciju kao “istovremeno diplomata, odvjetnika, državnog službenika i izvršnog direktora”. Trenutno UN ima više od 30 000 civilnih zaposlenika i provodi 11 mirovnih misija s oko 60 000 vojnog i policijskog osoblja.

Redovni godišnji proračun UN-a iznosi 3,7 milijardi dolara, dok proračun za mirovne operacije iznosi 5,6 milijardi dolara. Iako je formalna moć ograničena, budući da su vojna vlast i sankcije u nadležnosti Vijeća sigurnosti, glavni tajnik ima značajan politički i simbolički utjecaj na globalnoj razini.

