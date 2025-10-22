Bomba iz Njemačke: Pale teške optužbe, AfD špijunira za Ruse?

“Već neko vrijeme pratimo s rastućom zabrinutošću kako AfD zloupotrebljava svoje pravo postavljanja parlamentarnih upita vladi kako bi ciljano istražio našu ključnu infrastrukturu…pritom se nameće dojam da AfD svojim upitima odrađuje listu koju joj je dao Kremlj”, rekao je Maier (Kršćansko-demokratska unija CDU) u razgovoru za dnevnik Handelsblatt.

Ministar unutrašnjih poslova Tiringije vjeruje da AfD svoje pravo da kao zastupnički klub postavlja upite vladi o osjetljivim pitanjima koja se ne daju u javnost, zloupotrebljava kako na pokrajinskom tako i na saveznom nivou.

Meier je rekao da je samo u Tiringiji zastupnički klub AfD-a u pokrajinskom parlamentu u posljednjih dvanaest mjeseci postavio 47 vrlo konkretnih upita koji se odnose na stanje i položaje infrastrukturnih objekata u području energetske i vodoopskrbe te digitalne mreže, ali i odbrane.

„Posebno zanimanje AfD pokazuje za opremu policije posebno u sektoru odbrane i otkrivanja dronova“, kaže Maier, prenosi Hina.

Otpravnik poslova zastupničkog kluba AfD-a u saveznom parlamentu Bundestagu Bernd Baumann odbacio je Maierove optužbe kao „apsurdne“.

„Mi ove upite postavljamo kako bismo otkrili nedostatke i time koristimo građanima“, rekao je Baumann.

Predsjednik odbora Bundestaga za kontrolu tajnih službi Marc Heinrichmann je rekao kako Rusija svoj očiti utjecaj u Bundestagu, koji ostvaruje preko AfD-a, koristi za špijuniranje i prikupljanje povjerljivih podataka.

Optužbe na račun AfD-a dolaze i iz redova drugih parlamentarnih stranaka.

„AfD šteti Njemačkoj, svjesno preuzima ulogu posrednika za diktatore širom svijeta i njihovu agendu prenosi u njemački javni diskurs“, rekao je potpredsjednik parlamentarnog odbora za kontrolu tajnih službi Konstantin von Notz (Zeleni).

Nedavni posjet potpredsjednika zastupničkog kluba AfD-a Markusa Frohnmeiera Rusiji zastupnici Unije CDU/CSU su nazvali „veleizdajom“.

Zastupnici AfD-a su nakon početka Ruske agresije na Ukrajinu odlazili na razgovore u Moskvu.

AfD je poznat po svom prijateljskom stavu prema Kremlju i kritici pomoći Ukrajini,pišu Vijesti

Stranka, čije dijelove Ured za zaštitu ustavnog poretka klasifikuje kao „dokazano desno ekstremne“, je posebno popularan među tzv. Ruskim Nijemcima, njemačkim državljanima koji su nakon raspada Sovjetskog Saveza kao pripadnici njemačke manjine doseljavali u Njemačku.

